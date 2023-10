Macarena Olona estalla contra Vox: "Han pasado de 'todo por la patria' a 'todo por la pasta' y es una estafa"

El pasado miércoles, Macarena Olona, exdiputada de Vox, publicó su libro, Soy Macarena. Una obra en la que la expolítica relata cómo su experiencia en las filas del partido liderado por Santiago Abascal, a quien no duda en acusar de ser un "juguete" y un "esclavo del poder" en manos "del Yunque, Miami o Irán".

Así, este jueves, Olona ha contactado en directo con La mirada crítica donde, lejos de haberse retractado de lo que afirma en su libro, ha reafirmado sus acusaciones: "Estoy muy contenta porque ayer vio la luz un libro en el que llevo trabajando meses. Es un cuaderno de viajes de todo lo que he recorrido hasta el momento y que trata de mostrar a la persona que está detrás del personaje".

Además, ha contado en directo cómo fue su salida del partido de Abascal: "A mí me acuchillaron con mucha cobardía porque Abascal no tenía motivo para hacerlo. Me dieron la daga para que yo me la clavase a mí misma y fue a través de un comunicado".

De la misma manera, Olona ha ido más allá con sus acusaciones hacia Vox: "Simplemente, he dado las explicaciones que creo que debía dar y lo he hecho cuando he podido. Es el momento de las respuestas. Se pasan del Toro TV al Becerro 11 millones de euros y eso es desvío de dinero público. Vox es una estafa".

En su obra, la expolítica también critica la gestión económica de Vox, a quienes acusa de hacer un "chiringuitazo" y afirma que existen "múltiples sociedades" que forman parte del "entramado que han creado en torno al proyecto político": "Vox ha hecho de la bandera de España un negocio para algunos".

"Hemos pasado de 'todo por la patria' a 'todo por la pasta'. Si miento, que me lleven a los tribunales. Si no miento, que saquen los papeles", ha agregado Macarena Olona durante su aparición en el matinal de Ana Terradillos.

Finalmente, Olona ha asegurado que cualquier persona puede acceder a los papeles que desmontarían a Vox: "No sabía nada antes de irme de Vox porque no tenía acceso a sus cuentas públicas. Ahora lo he hecho gracias a mi experiencia como abogada del Estado. La documentación de la que dispongo de manera legal es la misma de la que dispone cualquier persona, solo que gracias a mi experiencia sé hacerlo".