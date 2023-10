Alessandro Lecquio responde a Ana Obregón: "Un bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien, es absurdo"

El pasado martes, Ana Obregón visitó TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana para comentar cómo se encuentra y qué tal está Ana Sandra, su nieta, e hija de su hijo Aless Lecquio, concebida mediante gestación subrogada.

La actriz hizo un llamamiento a Alessandro Lecquio, asegurando que estaba enseñando fotografías del conde a la niña y que esta sonreía al verle: "La niña tiene muchas ganas de verte. Es la hija de tu hijo, y creo que sería muy feliz si pudieras abrazarla. Estoy deseando que conozca a tu hija y la de María y me encantaría que vinierais a casa porque creo que Aless se lo merece".

Este miércoles, el conde ha acudido a su puesto habitual como colaborador del Club Social de Vamos a ver, donde, pese a asegurar que no iba a comentar nada con respecto a las palabras de su expareja, finalmente ha terminado respondiendo.

"No voy a comentar nada, pero yo puedo hablar, palabras no me faltan", ha apuntado Lecquio para, minutos después, asegurar: "Por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar, soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio. Una bebé de siete meses no tiene capacidad de desear conocer a alguien. Es absurdo".

"Somos distintos. ¿Cuántas entrevistas ha hecho ella y cuántas he hecho yo? Ella es así, somos distintos. Lo importante es cómo estoy yo, cómo está mi mujer y mi hija. Todo lo demás me da igual", ha sentenciado el colaborador del matinal, zanjando el tema.