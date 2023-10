Sofía Cristo dice que vivió una experiencia paranormal: "Mi padre, después de fallecer, se comunicaba conmigo a través de la tele"

Con motivo del estreno del programa Casafantasmas, donde Roberto Leal y su madre recorrerán España mostrando algunos lugares donde se han documentado casos paranormales, este miércoles, Sofía Cristo ha contado su experiencia personal.

Bajo la atenta mirada del resto de sus compañeros, la DJ y colaboradora de Espejo Público ha narrado cómo fue su experiencia con lo paranormal: "Es muy fuerte. Mi padre se comunicaba conmigo a través de la tele y la encendía todos los días a las 6:00 horas. Y no era el reloj de la tele, es que se ponía en marcha. Esto fue después de fallecer".

Asimismo, la hija de Bárbara Rey ha apuntado: "Yo pregunté a mi padre y dije: 'Si eres tú, hoy, a las 6:00 horas quiero que enciendas la tele, porque esta se encendía y se apagaba. Y la tele se encendió". El resto de colaboradores, atónitos, han preguntado qué hizo entonces Sofía.

"Yo cogí la tele y la metí en el trastero. Lo siento, quiero mucho a mi padre... He ido a sitios para comunicarme con él. He hecho reiki, mi padre ha hablado ya conmigo...", ha expuesto Sofía Cristo que ha explicado que el método de comunicación a través de la televisión le "daba miedo".

"Esta no es la única manera de comunicarse. Fui a reiki y el chico que estaba haciendo reiki que él tiene un poder superior y ve a personas que ya no están aquí. Me dijo 'está aquí tu padre y quiere comunicarse contigo'. Yo dije que este me conocía de la tele y lo mismo... Así que le dije: 'Dile a mi padre que cómo me llamaba de pequeña'; pero me dijo que me lo diría a través de un sueño o un escrito", ha contado la DJ.

"Me levanté de la sesión de reiki y, de repente, me llega un mensaje de mi madre poniendo, refiriéndose a su gata, 'Mi princesita'. Mi madre nunca llama así a la gata, pero mi padre sí me llamaba 'princesita'", ha sentenciado la colaboradora de Espejo Público mientras el resto de sus compañeros la han mirado incrédulos.