Joaquín Prat, sobre el estreno de 'Supervivientes': "Este 'reality' solo puede tener un presentador, Jorge Javier Vázquez"

El pasado jueves, los concursantes de Supervivientes comenzaron su aventura lanzándose desde el helicóptero; la primera prueba para convertirse en aspirantes de pleno derecho.

Este viernes, Vamos a ver ha recordado el salto de Carmen Borrego, colaboradora del Club Social del matinal, que fue considerado el mejor de la edición.

Así, nada más arrancar el programa de Telecinco, Joaquín Prat ha reaccionado al comienzo de esta nueva edición del concurso de supervivencia celebrando el regreso del presentador: "Este reality, y ahora lo tengo que decir, solo puede tener un presentador y ese es Jorge Javier Vázquez".

"Arrancamos más salvajes que nunca. Solo tenéis que ver el espectacular plató que tenemos", destacó Vázquez al comenzar esta nueva temporada del programa. El público, sin dudarlo, le interrumpió, a lo que el catalán agregó: "Muchas gracias, muchas gracias. Como sigáis así, lloro".

"Estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotros. Os he echado de menos", apuntó Jorge Javier; mientras que Laura Madrueño, desde Honduras, señaló: "No sabes la ilusión que me hace saludarte desde los Cayos. En los ensayos ya estábamos todos deseando que veáis lo que os tenemos preparado porque va a ser una edición histórica".