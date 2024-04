Joaquín Prat: "El concurso de Carmen Borrego, para mí, ha sido muy decepcionante desde el principio"

El paso de Carmen Borrego por Supervivientes ha sido excesivamente breve. Tras varios intentos de abandono, finalmente, el equipo médico del concurso diagnosticó que la hija de María Teresa Campos padecía un cuadro de ansiedad que la impedía adaptarse a las condiciones de los Cayos Cochinos y, por ello, se recomendó su regreso a España.

Ante esto, Carmen aceptó la decisión de la organización y, además, aseguró que no quería continuar con la experiencia. Así, la mujer ya ha aterrizado en nuestro país, donde ha comentado que se siente "como en casa", aunque no ha podido escuchar las preguntas de los reporteros, pues rápidamente se le han colocado unos cascos para seguir manteniéndola aislada de las informaciones del exterior del formato.

Este martes, desde el plató de Vamos a ver, Joaquín Prat ha sido muy contundente al aportar su opinión con respecto al paso de su compañera por Supervivientes: "El concurso de Carmen Borrego, para mí, ha sido muy decepcionante desde el principio. Eso lleva a algunos, a mí no, a pensar que Carmen había firmado estar unos días y luego marcharse".

Carmen Borrego regresa a Madrid tras abandonar 'Supervivientes' por problemas de salud. La hermana de Terelu Campos comenta que se siente "como en casa" al ir escuchando las preguntas de los reporteros, pese a que llevaba unos enormes auriculares para no escuchar demasiado a los medios. Carmen Borrego regresa a Madrid tras abandonar 'Supervivientes' por problemas de salud. La hermana de Terelu Campos comenta que se siente "como en casa" al ir escuchando las preguntas de los reporteros, pese a que llevaba unos enormes auriculares para no escuchar demasiado a los medios.

Una opinión que han compartido tanto Alessandro Lecquio como Antonio Rossi: "Que diga que es una mujer luchadora, cuando en Supervivientes por lo que ha destacado es por no luchar nada, es para reírse. Que diga que es una persona es absurdo. Isabel Pantoja fue con muchos más años que ella, luchó desde el primer día, lo dio todo, se enfrentó a las pruebas... Esta señora no ha luchado nada".

"Carmen Borrego no se ha enfrentado a las pruebas porque le han permitido no hacerlo. Ha sido una decepción absoluta como 'superviviente', una decepción absoluta como concursante y, sobre todo, no ha puesto ninguna voluntad", ha recalcado Antonio Rossi.

Por su parte, Pepe del Real ha señalado: "Desde el momento que esta señora se sentó en este sofá diciendo: 'He firmado con Supervivientes, pero no sé si voy a saltar del helicóptero'. ¿Qué esperáis de ella? ¿Qué expectativas teníais de Carmen Borrego?".