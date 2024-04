La hija de Carmen Borrego rompe su silencio tras el divorcio de su hermano, José María Almoguera: "Mi madre no sabía nada"

Antes de abandonar definitivamente Supervivientes por prescripción médica, Carmen Borrego se enfrentó el pasado domingo al llamado "puente de las emociones", donde abordó dos asuntos de lo más duros: el suicidio de su padre y el inesperado divorcio de su hijo, José María Almoguera, del cual se enteró en directo.

Una "devastadora noticia" que la hija de María Teresa Campos recibió con incredulidad. "¿Esto es verdad?", preguntó Carmen tan pronto leyó la portada que le tenían preparada con el suceso. "No sé qué habrá podido pasar, cuando me fui estaban muy bien", recordó la televisiva, mostrándose preocupada por su hijo: "Estoy segura de que está sufriendo y no estoy con él".

Ahora, a escasas horas de que la hermana de Terelu Campos haya regresado a España, el programa TardeAR ha hablado en exclusiva con su hija Carmen, la cual ha señalado que tiene "muchísimas ganas" de reencontrarse con su madre.

Asimismo, el programa de Telecinco le ha preguntado acerca de la separación de su hermano José María, de quien ha asegurado que se encuentra bien. Con respecto a su madre, la joven ha insistido en que si le pilló por sorpresa fue porque "no sabía nada" de lo que estaba viviendo su hijo. Algo que, por otra parte, explica que esté muy preocupada "por su hijo, por si le pasa algo, siempre".

Tampoco le ha sorprendido que su madre lanzara un mensaje cariñoso a su actual exnuera, Paola Olmedo, pues ella misma ha negado que haya habido problemas entre Carmen Borrego y Paola en el pasado.