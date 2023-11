Los concursantes de GH VIP vivieron este jueves una noche larga y complicada, pues los expulsados volvieron a la casa y tres de ellos se quedaron para optar a la repesca. Y el regreso de Pilar Llori y Luitingo descuadraron por completo a Jessica Bueno, pues las revelaciones que ella hizo sobre él provocaron sus dudas y ahora no mantienen la misma amistad.

"Luitingo me dejó porque tenía sentimientos por ti" fue la frase de Llori que dejó descuadrada a la modelo, que siempre le vio como un amigo. Además, la influencer también habló de los vídeos que había visto y de las veces que había sido señalada por celosa e insegura, cuando finalmente tenía razón en el tonteo que había.

Por su parte, Luitingo entró en el confesionario para ver a solas a la que era su amiga y le pidió que, antes de quedarse solo con la versión tan terrible que Pilar había pintado de él, le escuchara.

"Estaba superilusionada, ¿pero cómo has podido liarla tanto?", le dijo ella. "¿Tú sabes lo que yo he hecho? Llorar echándote de menos, para que lo sepas", le respondió él. Aun así, dejó claro que solo dijo que le encantaba estar con ella, pero que no era el motivo de su ruptura con su compañera: "En ningún momento he dicho que esté enamorado de ti, ni dentro ni fuera".

La charla entre ellos quedó ahí, pues la gala terminó, pero la polémica estaba servida, pues estuvieron un buen rato hablando y, después, ambos se desahogaron con sus compañeros.

"Es que me da pena (...) Me ha dicho que no tiene sentimientos por mí", le dijo Jessica Bueno a Pilar Llori al volver. "¿Le vas a creer a él? Me dijo que no continuaba conmigo porque le encantas tú", le respondió ella, algo que confirmó Albert Infante, quien también lo vivió desde plató.

"A lo mejor dijo que le encantaba como amiga...", dijo la modelo, intentando justificar al cantante. "Me da pena que por lo que se pueda ver fuera no podamos ser amigos... Me ha dicho que cuando quedó con Pilar fue para decirle que no tenía sentimientos por ella". "Eso es mentira", le aseguraron sus dos compañeros.

Después, Bueno estuvo hablando con Susana Bianca y Carmen Alcayde, la cual decía que veía distinto a Luitingo, con "una mirada diferente". "Aquí las cosas se magnifican y a lo mejor se ha confundido cuando ha salido de aquí", volvió a intentar justificarle.

"Sabe perfectamente que conmigo no y encima Pilar me ha dicho 'tienes fuera un pedazo de hombre'", recordó, en referencia a su novio, Pablo Marqués, que en sus redes pareció insinuar que esta trama estaba siendo alimentada por el artista para regresar a la casa.

"¡Me da tanta pena todo! A lo mejor no ha tenido mala intención, pero ya no podemos ser amigos", argumentó. "No quiero que me utilice... Me había imaginado tantas veces el reencuentro con él con un abrazo. Ahora estoy en shock y le veo otra persona... Es que le veo otra cara. ¿Y cómo sé quién me miente? Cualquier acercamiento con él se va a medir con lupa y así no estoy tranquila... No quiero que sienta nada por mí (...) Él me hace sentir que no soy una buena amiga por no confiar en él".

Por su parte, Michael Terlizzi, Susana Bianca y Zeus Montiel consideraban que Luitingo estaba igual que siempre y que debía confiar en él. "Luitingo está fatal, tenía muchas ganas de verte. No se esperaba para nada tu reacción. Escúchale igualmente", le pidió la modelo curvy.

"Es que Pilar me ha dicho que ha hecho todo esto por estrategia", le contestó Jessica Bueno. "Eso sí que no me lo creo", saltaron Bianca y Zeus. "Lo que me pasa es que creo más a las mujeres que a los hombres por experiencia", opinó la afectada.

Jessica y Luitingo vuelven a hablar

Una vez ya en la habitación, ambos hablaron brevemente. "Ha pintado una imagen de ti que era lo contrario a la percepción que tenía de ti", le dijo la concursante. "Yo he dicho que me encanta estar contigo, que eres una mujer muy especial, pero no he dicho que quería una relación", repitió él.

"Pilar tiene una educación diferente... Hasta me ha llamado cerdo", aseguró el artista. "¿Qué creías que te iba a decir Pilar? ¿Te ha dicho que se hartó a llamarme después de ponerme verde a los realities?". "Me duele tu reacción", le dijo también, haciéndola sentir culpable por su desconfianza.

De nuevo, Susana le pidió que creyese a Luitingo, y Jessica Bueno insistió al cantante para que diera su versión. "Ahora no. No sabes las dos semanas que he pasado", argumentó él. "(Pilar) ha conseguido lo que quería. ¿Tienes la imagen de mí que te ha dicho Pilar? Pues quédate con lo que te ha dicho... Yo hablaré cuando tenga que hablar".

"Entonces no puedo saludarte, no puedo gastarte bromas...", le preguntó él. "No quiero dar a entender que somos algo más que amigos", dijo la modelo, afectada y preocupada por lo que puede pensar su pareja fuera.

Aun así, la tensión empezó a disminuir al estar juntos en la habitación. "Se me escapan las risas porque en una noche no se me puede ir todo. Eres a quien más he echado de menos", le dijo Jessica Bueno. "Lo que pasa es que no me entra en la cabeza que una persona pueda poner a parir a alguien así sin pruebas".

"Tú para mí lo eras todo... Yo lo he pasado muy mal este año y nunca me había reído con nadie como contigo, pero quiero estar segura de que no has venido a perjudicarme. No quiero llevarme un chasco contigo", le dijo, y él le respondió que Pilar había "conseguido lo que quería".

Noche complicada

Al despertarse este viernes, Luitingo no había dormido apenas y estuvo durante rato cabizbajo y llorando en la cama. Por su parte, Pilar Llori, ahora mucho más cercana al equipo naranja, considera que Jessica Bueno se ha portado bien con ella al creerla ciegamente y no piensa discutir con ella.

De nuevo, en una segunda charla entre Luitingo y la modelo, él le aseguró que, aunque no tenía sentimientos por la influencer, estuvieron juntos en la noche de su expulsión porque ella le llamó a él "40 veces" y le insistió.

Pero, otra vez, la conversación volvió a ir por los mismos derroteros: él asegurando que no ha dicho que quiera tener una relación, echándole en cara a su antigua amiga que no le defendiese frente a las palabras de Pilar Llori y acusando a la influencer de hacer esto porque tiene mucha experiencia en realities -aunque solo estuvo en otro, FBoy Island-.

Pero, por suerte o por desgracia, parece que Jessica Bueno empieza a creerle en algunas cosas, pues consideró que quizá Llori actuó así porque aún tiene sentimientos por Luitingo.