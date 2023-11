Luitingo sorprende a Jessica al ser el tercer finalista de la repesca de 'GH VIP': "He dicho que me encanta estar contigo"

Albert Infante y Pilar Llori fueron los dos primeros concursantes en entrar como finalistas de la repesca en la casa, de Gran Hermano VIP . Marta Flich sorprendió anunciando que aún había hueco para uno más, aunque el resultado definitivo se conocería en las siguientes galas.

"La audiencia ha decidido que el tercer finalista sea... ¡Luitingo!", sorprendió la presentadora con su anuncio, que dividió las opiniones del público: algunos abucheaban y otros aplaudían. "Por favor, entretenednos que parece una biblioteca", le dijo Luca Dazi a Luis tras el anuncio.

Esta noticia llegaba después de la charla entre Pilar y Jessica Bueno sobre los motivos del cantante para dejar su relación con Pilar, algo que sorprendió a la ex de Kiko Rivera.

El tercer finalista es Luitingo 😮 ¡Menudo encuentro con Jessica! ¿Volverán a tener una relación como la de antes?



Luis pudo hablar a solas con la modelo en el confesionario, donde le explicó su versión de los hechos. "Yo no he dicho que tenga sentimientos por ti, sino que me encanta estar contigo", aseguró. "Pero si somos amigos", respondió Jessica, negando cualquier opción de relación.

"Rompí con Pilar porque cuando salí de aquí no tenía los mismos sentimientos por ella", continuó explicando el sevillano. Además, le dedicó unas bonitas palabras a Jessica: "Eres una mujer espectacular y una madre maravillosa, los momentos contigo son de categoría".