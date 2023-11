Pablo Marqués, pareja de Jessica Bueno, tras el tonteo de Luitingo con su novia en 'GH VIP': "No se trata de relación, se trata de moral"

Jessica Bueno se ha convertido, casi sin enterarse desde dentro de la casa de GH VIP, en la tercera en discordia en la relación de Luitingo y Pilar Llori, pues el cantante reveló, tras ser expulsado, que había tenido sentimientos por la modelo. Por ello, tras esta confesión, los ojos se pusieron en Pablo Marqués, la pareja de la sevillana.

La historia entre Luitingo y Pilar Llori no fue un camino de rosas, pues ambos entraron con pareja -él de unas semanas y ella de 10 años-. Los dos rompieron sus relaciones, pero rápidamente la concursante fue expulsada, tiempo en el que no vio con buenos ojos algunos vídeos del acercamiento de él con Jessica Bueno.

Tras ser eliminado el artista, dejó claro que solo eran amigos, pero eso fue lo que dijo solo en su gala de expulsión del jueves, pues el domingo en el debate aclaró que había tenido sentimientos por la modelo, desatando un aluvión de críticas por haber jugado con ambas.

El cuarto de esta historia era Pablo Marqués, novio de Jessica Bueno que, de hecho, subió hasta Guadalix de la Sierra (Madrid) para declararle su amor a gritos desde los exteriores de la casa. Pero no sé sabe qué es lo que piensa ahora, pues ha lanzado un críptico mensaje en redes.

Fue hace unos días cuando el empresario confesó que había recibido "cientos de mensajes" en los que le preguntaban si quería ir a televisión a hablar del tema, algo a lo que él respondió tajantemente: "Existen una serie de documentos e información que no tenéis, pero al final todo saldrá según lo prevista".

"Hay una trama mucho mayor de la que estáis creando, pero no lo veis. Solo veis la punta del iceberg. El resto está meticulosamente pensado para que salga el resultado correcto. De momento solo te puedo pensar eso", contestó, por lo que podría estar refiriéndose a que estaría pensado por Luitingo.

"Si tuviera que escribir aquí un libro de moral, tendría 100 páginas y 99 de ellas estarían en blanco. En la última página escribiría: 'solo conozco un deber y es amar'. Y para el resto digo no. Digo no con todas mis fuerzas", añadió en su post. "Que cada uno tome sus propias conclusiones, yo lo tengo claro". "No se trata de relación, se trata de moral", escribió también en un comentario.

Ahora, Pablo Marqués ha vuelto a compartir otra publicación en la que ha reflexionado sobre el dolor: "Rendirse para dar espacio a la luz. Sentir para entender, para soltar, para sanar, para aceptar".

"Sentir es la cosa más maravillosa del mundo, no seas un bloque de hielo y bloquees tus sentimientos, siente el dolor y abrázalo", ha reflexionado. "Siéntate y mírate al espejo, mírate a los ojos y siente, empezarás a vivir con más sentido, desde tu verdad y tu esencia".