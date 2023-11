'GH Dúo', uno de los formatos que Telecinco baraja para 2024

Tras casi tres años vacía, la casa de Gran Hermano volvió a acoger inquilinos el pasado mes de septiembre en una nueva edición de famosos. GH VIP 8 llegó a Telecinco y continúa en emisión, pero parece que, ahora que las puertas de esta vivienda se han abierto, Mediaset no quiere cerrarlas.

El grupo de comunicación parece estar ya planificando su estrategia de cara al próximo año y quiere contar con algún gran formato antes de la llegada de Supervivientes, que este año se estrenó a principios de marzo pero habitualmente no comienza hasta finales de abril. Por ello, no descartan emitir un reality antes de este, y la casa de GH no parece ser mala opción.

Según FormulaTV, Telecinco ya estaría trabajando en una segunda temporada de GH Dúo, versión del reality que cuenta con concursantes famosos unidos en parejas o tríos.

La primera edición, que se estrenó en enero de 2019, contó con rostros como Kiko Rivera e Irene Rosales (pareja), Sofía Suescun y Alejandro Albalá (exnovios) o Yurena y Juan Miguel (expareja). Finalmente, fue María Jesús Ruiz (que fue a concursar con su ex, Julio Ruz) la ganadora.

El citado medio asegura que la productora, Zeppelin TV, y la cadena están ya preparando el casting para estrenarse en enero. Sin embargo, tal y como ha podido saber 20minutos, aún no está confirmado que GH Dúo vaya a ver la luz en 2024, pues este formato es solo uno de los que Mediaset tiene sobre la mesa para la parrilla de 2024. Por ello, habrá que esperar para saber si se confirma finalmente la llegada de una segunda temporada del reality de parejas.