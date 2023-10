Jessica Bueno acaba llorando en 'GH VIP 8' tras gastarse 75.000 euros del premio en una subasta tormentosa con sus compañeros

Gala histórica este jueves en GH VIP 8. El reality presentado por Marta Flich tuvo grandes cambios en su último programa, pues los claros dos bandos diferenciados de la casa nominaron directamente en grupo, y también ofrecieron una salvación fulminante que José Antonio Avilés utilizó, pagando un precio, claro. Pero no fue lo único distinto de la noche, pues se vivió una subasta que terminó con los concursantes gastando del premio la cantidad más elevada hasta la fecha.

A lo largo de la semana, la organización preguntó a los participantes cuáles eran sus mayores deseos, y hubo peticiones de todo tipo: Naomi pidió ver a su perro; Avilés, un jamón; Javier Fernández, una bandeja de sushi; Alex Caniggia, ver a su mujer y su hijo; Susana Bianca, hablar con su padre; y Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Jessica Bueno, ver a sus hijos.

Hubo muchos y variados anhelos, pero todos valían lo mismo, porque GH VIP les ofreció pujar por ellos en una subasta. "Sacamos vuestros deseos a subasta", les informó la presentadora. "El que más dinero ofrezca, cumplirá su deseo".

Sin apenas darles tiempo para pensar una estrategia, comenzó la prueba y se desató el caos. Empezaron por cantidades bajas como 100 o 1.000 euros, pero de repente José Antonio Avilés ofreció 10.000 euros por el jamón que pidió, desatando el enfado de todos.

Entonces, las cifras empezaron a subir, sobre todo, por las pujas de Laura Bozzo, Carmen Alcayde y Susana Bianca. Mientras tanto, el colaborador de Así es la vida no cesó de pedirle a Jessica Bueno que ofreciera dinero para ver a sus hijos y que así no se lo llevara la presentadora peruana.

Tras distintas cantidades de la modelo, finalmente Bozzo llegó a los 75.000, momento en el que Bueno alzó su cartel y ofreció 75.100. Nadie continuó, por lo que la subasta se dio por terminada y ella se echó a llorar al ver todo el dinero del premio común que se había gastado.

Tanto en plató como en la casa se habló entonces de los 25.000 euros que la semana pasada usó Zeus Montiel -para darle una vida extra a Susana Bianca, que fue expulsada y regresó a la casa gracias a eso- y se utilizó para justificar que ahora todos fueran más partidarios de gastar el premio. Sin embargo, la tormentosa y caótica subasta hizo que llegaran a una cifra histórica y la más alta hasta la fecha, haciendo que el premio final bajase de 117.700 euros a 42.600 euros.

Después de quedarse sola en la sala, Jessica Bueno, aún entre lágrimas, quiso explicar su decisión de gastar tanto dinero: "Sé que desde el principio habíamos dicho que el premio es de todos y que no íbamos a gastar nada (...) Nunca he pensado egoístamente, y no como otras personas, que solo piensan en jugar".

"Para algunos, los sentimientos de los demás les importa menos que lo que la gente opine o tener más gracia", opinó, posiblemente en referencia al otro grupo, formado por Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Alex Caniggia y Naomi Asensi.

"Ahora mismo veía que esos 75.000 euros estaban gastados por Laura y no quería permitir que una vez más ellos se saliesen con la suya. Además, sentir que tenía la posibilidad de escuchar a mis hijos...", continuó justificándose.

Lo cierto es que, al final de la gala, el dinero volvió a bajar, pues José Antonio Avilés fue nominado y decidió pulsar la campana de la salvación fulminante que puso en marcha GH VIP, gastando 12.000 euros más por salir de la lista de nominados -a cambio de meter a Javier Fernández-. Por tanto, a la espera de que usen más o les ofrezcan la posibilidad de aumentarlo, el premio actual es de 30.600 euros.