Javier Ungría manda un mensaje a su ex, Elena Tablada, desde 'Supervivientes'

El empresario Javier Ungría es uno de los participantes de Supervivientes 2024 y desde la isla le ha mandado un mensaje a su expareja Elena Tablada, quien actualmente concursa en Bailando con las estrellas: "Quiero que siga adelante".

El empresario y la diseñadora de joyas separaron sus caminos en verano de 2022 tras cuatro años de matrimonio y una hija en común de tres años, y, ahora, aparecen en televisión también en programas separados. En la actualidad, ambos tienen una disputa judicial por la custodia de su hija Camila.

Por ello, Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntarle a Ungría sobre la participación de Tablada en el programa de baile. "Te iba a contar una cosa, este sábado se juegan la expulsión en Bailando con las estrellas Miguel Torres y Elena Tablada" recordó el presentador, "¿algún deseo?".

"Yo quiero que Elena siga adelante, por supuesto, cuánto mejor le vaya a ella, mejor", afirmó su exmarido, "es la realidad, mejor estará ella, mejor estará mi hija, mejor estaremos todos. Si ella está feliz, yo encantado".

En el lado contrario, la diseñadora admitió haberse enterado por sorpresa del nuevo proyecto del padre de su hija, mientras promocionaba en ¡De viernes! su participación en el concurso de baile. En ese momento se anunció el fichaje de Ungría por Supervivientes, tal y como recoge la revista Hola.

"No sabía nada de esto, me he enterado hoy", decía Tablada, "me hubiese gustado enterarme por él, ya que tenemos una hija en común".

A pesar de no haberlo sabido a través del directo interesado, la diseñadora aseguró que estaba muy contenta porque eso significaba que iba a pasar mucho más tiempo con su hija.