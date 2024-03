Javier Santos, presunto hijo biológico de Julio Iglesias, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para contar cómo se siente como vástago no reconocido del cantante.

Pese a una prueba de ADN que cotejó con el artista que dio como resultado un vínculo genético del 99%, todavía no ha sido reconocido como hijo de Julio Iglesias.

"Lo que siento es mucha tristeza, porque no sé si algún día tendré la oportunidad de hablar con él, porque es algo que deseo", ha expresado en el magacín de Antena 3.

"Esta noche he soñado que estábamos los dos con Sonsoles. Sueño muchas veces que me encuentro con él, y me despierto muchas noches y ya no consigo dormir. Muchas veces me he levantado llorando", ha contado Santos.

Por otro lado, ha asegurado que no siente ningún "odio" por su presunto padre: "No siento rencor, solo siento amor". "Lo que me quede de vida no quiero sufrir, quiero ser feliz", ha lanzado.

Además, Javier Santos ha asegurado que "renunciaría a todo" el dinero si Julio Iglesias lo reconociera. "A mí me ayudaría muchas noches a dormir", ha confesado.

Su relación con Julio José Iglesias

El invitado de Y ahora Sonsoles ha contado que tenía "amigos en común" con Julio José Iglesias, con el que coincidía frecuentemente en su pasado en discotecas y restaurantes.

"En un cumpleaños en el que coincidimos me dio un abrazo, me preguntó cómo estaba y me presentó a sus amigos como su hermano y yo me quedé en shock, porque fue la primera vez que hablaba de eso", ha relatado Javier Santos.

En cuanto al presunto cambio de actitud de Julio José frente a la prensa con su presunto hermano, el invitado ha dicho: "A lo mejor está cansado de que le pregunten tanto".