Jaime Ostos Jr. ha conectado este martes con Y ahora Sonsoles, después de dos años sin hablar ante los medios, para contestar a todas las acusaciones de su hermano Jaime en los últimos meses.

Y es que el hijo de María Ángeles Grajal ha denunciado públicamente que sus hermanos por parte de padre se habrían quedado con cierta herencia que no les correspondería, además de asegurar que no se preocuparon por el torero.

"Ahora tengo toda la documentación necesaria para poder desmontar todo lo que Jacobo Grajal ha dicho", ha explicado Jaime. Por esta misma línea, ha apuntado: "Ya están mis abogados poniendo las demandas necesarias, porque tanto mi familia como yo vamos con lo que dice la ley".

"Ya está demandado, le tendrá que llegar en dos días", ha desvelado en el programa de Antena 3. Así, ha comenzado a explicar su punto de vista de lo ocurrido: "Ya como mi hermana explicó, nosotros no sabemos si mi padre hizo testamento o no [...] He sido el que me he preocupado para encontrar la documentación necesaria para que esto se haga".

Además, ha asegurado que ya tienen "el certificado de defunción de La Haya". "Desde el día que mi padre fallece a nosotros no nos llama, me entero por un amigo en Costa Rica que me llamó para darme el pésame", ha asegurado.

"La señora Rajal no contesta a su teléfono pero sí al de mi padre, me dice que ha fallecido", ha contado. Así, ha detallado todas las dificultades que le pusieron para poder despedirse de su padre, algo que no pudo hacer finalmente.

"Dicen que la cremación fue demasiado rápido por un protocolo covid-19, pero eso no es cierto", ha asegurado Jaime Ostos Jr. Por otro lado, le ha echado en cara a su hermano que visitara antes un plató de televisión a que hablara con sus hermanos.

Se pronuncia sobre el capote

En cuanto a dónde se encuentra el capote 'de la discordia', Jaime Ostos Jr. ha asegurado que se hizo concretamente para su bautizo. "Mi padre siempre me dijo que ese capote era para mí, pero yo no lo quiero, quiero que esté en la Real Maestranza de Sevilla con otros objetos que tiene Jacobo", ha asegurado.

Por otro lado, Jaime Ostos ha sorprendido también asegurando que "Mari Ángeles Grajal tuvo un amante que se parece mucho a Jacobo", y por ello duda de su vínculo familiar con él y quiere pedir una prueba de paternidad: "Quiero saber si tiene nuestra sangre, pero yo creo que no, porque se habría portado de forma correcta".