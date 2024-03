Manuel Díaz 'El Cordobés', más sincero que nunca: "Hice la comunión solo y sin traje porque en casa no había dinero para fiestas"

Albert Espinosa ha recorrido Córdoba en su programa El camino a casa (La Sexta), junto a Manuel Díaz 'El Cordobés'. El paseo fue una confesión nostálgica y dura de la infancia del diestro, que pasó momentos de necesidad en su casa, con su madre y hermanos, pero alejado de su padre, Manuel Benítez.

El espacio televisivo se detiene en los lugares que han marcado la vida del personaje entrevistado. En este caso, Espinosa y Díaz han paseado las calles por las que día tras día pasaba el que fuera torero: lo que queda de su antigua escuela, la iglesia en la que hizo la comunión solo y en la plaza del torero Manolete.

Apodado 'Shuster' por su cabello rubísimo, Manuel pasó por varios colegios, incluso estuvo en un internado en Toledo. Defendió a aquellos chavales con los que todos se metían y se enfrentó a una profesora "porque le tiraba a mi hermano de las orejas".

Manuel Díaz 'El Cordobés' junto a su madre, María Dolores. elcordobesoficial / INSTAGRAM

Pero el momento más emotivo fue al paso por la iglesia donde comulgó, solo, sin sus seres amados, y sin traje de ceremonia.

"Fue una época en la que estábamos un poquito más apretados de dinero. Claro, mi madre lo estaba pasando mal. A mí no me pudo comprar un traje. Aquello se complicó. Yo lo noté rápidamente en casa. Me di cuenta de que no iba a haber ni celebración ni nada".

"Me vine solo (a la iglesia) y me comulgué. Entonces le pregunté al padre: '¿Entonces yo ya he hecho la comunión?'. Me dijo que sí. En ese momento llegué a casa y se lo conté a mi madre. Le dije que ya no hacía falta comprar el traje ni nada, que ya la había hecho solo", contó.

"Lo básico lo teníamos, pero no había para más. Ese mismo año mi madre me dijo que los Reyes no podían venir ese año. Lo que yo les dije a mis hermanos pequeños es que no habían podido entrar en casa porque nos habíamos dejado la puerta cerrada".

Como es natural, Manuel Díaz recordó de nuevo la figura de su padre ausente, con el que tardó más de cincuenta años en poder abrazarse. "Creo que ha sido una necesidad vital, pero no solo para mí como hijo, también para mi padre como padre. No solamente encontré a un padre, mi padre encontró a un hijo también".

Díaz volvió a recordar cómo fue ese encuentro, tras intentos desesperados por tratar de conseguir su atención. "Durante 50 años, he tenido a un niño que no era capaz de salir. Cuando estuve con él salió porque ese niño le estaba pidiendo a él que le diera un abrazo", ha reflexionado para después confesar: "¿Sabes qué ese día me puse malo después de estar con él?".