Albert Espinosa, en 'El Hormiguero' : "En el colegio no querían suspenderme por si me moría"

El Hormiguero recibió este martes a Máximo Huerta y Albert Espinosa, que presentaron la segunda temporada del programa El camino a casa que se estrena esta noche en La Sexta.

En el formato producido por 7yaccion, seis famosos (Huerta, Alaska, Norma Duval, David Bustamante, Manuel Díaz El Cordobés y Roberto Leal) recorren una emotiva travesía desde su colegio hasta el hogar de su infancia.

A Espinosa le diagnosticaron con 13 años un osteosarcoma, una enfermedad por la que se le acabó extirpando un pulmón, parte del hígado y una pierna.

Máximo Huerta y Albert Espinosa, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Como estuve tanto tiempo en el hospital, me mandaban allí los exámenes. No sabía si al estar enfermo me había vuelto más listo o que no querían suspenderme por si me moría", recordó el escritor barcelonés.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a Carlos Latre que, en esta ocasión, apareció caracterizado de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.

Carlos Latre caracterizado de Florentino Pérez, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Quiero mandarle un mensaje al aficionado del Madrid. Es posible que no venga Kylian Mbappé, pero lo importante no es que no venga él, lo fundamental es que se quede Xavi -en referencia al entrenador del F.C. Barcelona-", afirmó Latre/Florentino Pérez.

En ese momento, Espinosa se sintió aludido, ya que es un gran aficionado al equipo azulgrana: "Sueño cosas, tengo ese poder, como que Messi ganaría un Mundial y metería dos goles o la pandemia".

"Le puedo decir una cosa, soñé clarísimamente, y hace un mes tuve la suerte de decirle a Xavi y a todos los jugadores del Barça que en mi sueño ganaban la Champions", aseguró el escritor.

Además de asegurar el destino de su equipo esta temporada, también se mojó con el resultado y los goleadores: "Ganábamos con goles de Sergi Roberto y Lewandowski". Afirmación que provocó las carcajadas de Latre/Florentino Pérez.