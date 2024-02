Coque Malla amaga con marcharse de 'El Hormiguero' tras una pregunta de Trancas y Barrancas

Coque Malla visitó este lunes El Hormiguero para presentar varios proyectos personales: su nuevo disco, Aunque estemos muertos, la gira del álbum y su nueva película, Buscando a Coque.

Tras la entrevista, Pablo Motos dio paso a la sección de Trancas y Barrancas, donde pusieron entre la espada y la pared al cantante con algunas preguntas.

El artista tuvo que elegir entre una de las dos opciones que le plantearon las hormigas, ya que la otra "desaparece de la faz de la tierra", le explicaron.

">

La primera de ella fue: "¿Vino o cerveza?", a lo que Malla prefirió quedarse con la segunda opción porque "así el vino no habría existido y mi hígado estaría muchísimo mejor".

"Te voy a poner en un aprieto", le anunció Barrancas, que hizo elegir al invitado entre The Rolling Stones o The Beatles, que inmediatamente amagó con marcharse.

Inmediatamente, volvió a sentarse para dejar claro que era una broma, y decidió contestar a la pregunta de la hormiga: "Lo siguiente va a ser tu madre o tu padre", se quejó el artista.

Coque Malla, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Si uno de los dos no existiera, el mundo sería un horror. Prefiero desaparecer yo... así que me quedo con The Rolling Stones", eligió el cantante.

El las siguientes eliminó hacer el amor frente a la música; prefirió tocar la guitarra a cantar; descartó el queso frente al jamón serrano; eliminó a Gila y se quedó con Martes y 13; Indiana Jones sobre La jungla de cristal; eligió la siesta ante la sobremesa y, por último, priorizó volar sobre teletransportarse.