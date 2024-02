Coque Malla cuenta en 'El Hormiguero' su mal inicio de gira: "He tenido que dar los conciertos sentado"

El primer invitado de la semana en El Hormiguero fue todo un mito del rock&roll español: el cantante y compositor madrileño Coque Malla. Pablo Motos charló con él sobre su dilatada carrera musical y su próximo regreso al cine con la película Buscando a Coque, que se estrena el próximo 14 de febrero.

El presentador también destacó la gira que está realizando el artista con su nuevo disco, Aunque estemos muertos, que comenzó con un aparatoso incidente.

"He comenzado la gira con un pie roto. Me caí de un murete que hay en mi casa y me rompí el 5º metatarsiano del meñique", recordó el invitado de El Hormiguero este lunes.

"Advertí a la gente que iba a ir a mis primeros conciertos, que los iba a dar sentado para que no se decepcionaran. Pero el de Valladolid de este finde ya lo haré de pie", aseguró Malla.

El valenciano también destacó algunas manías que tiene el artista antes de los conciertos: "¿Cuántas veces te llegas a duchar antes de actuar?", le preguntó Motos.

"Una vez por la mañana, otra antes de la prueba de sonido y luego, tras la prueba y antes del concierto, algo que odia mi equipo. Pero en verano puedo ducharme seis o siete veces", afirmó Malla.

También destacó que no puede salir de casa sin dos anillos muy especiales, sobre todo el de su boda, "y un colgante que me he quitado para venir al programa porque no quedaba bien".

"¿Le pones tu música a tus hijos?", quiso saber el conductor del programa de Antena 3. El artista reconoció que "lo intento, pero les gusta más otro tipo de música".

"Lo que pasa es que hace poco Rauw Alejandro dijo que le gustaba mucho James Brown y entonces mis hijos lo escuchan también. Tendré que hablar con Rosalía para que diga que le gustan mucho los Rolling Stones", explicó el cantante.