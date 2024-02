Plex, en 'El Hormiguero': "Me siento mal si no soy capaz de sacar vídeos buenos para mis seguidores"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Daniel Alonso, conocido popularmente por el nombre de Plex, uno de los creadores de contenido más importantes de nuestro país con 26 millones de seguidores en redes.

Pablo Motos destacó la brecha generacional entre ambos (58 años frente a 22) y le pidió a su invitado que le explicara un poco más de su mundo, el cual lo desconocía.

"¿Cómo te presentarías a la gente que no te conoce?", le preguntó el valenciano. "Pues que hago algo similar a lo que haces tú, pero en vez de con tantas cámaras y en un plató, con una sola cámara, de viaje y con mis amigos", respondió el joven.

Tras hablar de sus viajes, el presentador quiso saber que qué creía el propio Plex que le hacía tan especial. "No considero que tenga nada especial, yo creo que a la gente le gusta la naturalidad, lo cotidiano de los vídeos, yo soy igual en los vídeos que fuera de ellos", explicó el youtuber.

"¿Tienes una obsesión diaria por subir contenido?", le preguntó Motos, a lo que Plex respondió que "te mentiría si dijese que no, intento tener cada vez menos esa presión".

"Pero me siento mal si no soy capaz de sacar vídeos buenos, no sé si es obsesión o compromiso con lo que hago", aseguró el creador de contenidos.

Plex, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Plex también recordó cómo conoció a Frank de la Jungla: "Fue hace un año, yo estaba en una época en la que estaba obsesionado con subir contenido nuevo".

"Entonces, el algoritmo de TikTok me recomendaba vídeos de capibaras y quise grabar con una. Me la traje a casa y grabé, subí el vídeo y se lió mucho", aseguró el invitado.

Y admitió que "lo que más me rayó fue pensar que era mala persona, porque yo no lo hice con mala intención, sino desde el desconocimiento. Pasé una tarde muy mala".

"Mis amigos me dijeron que hiciera un vídeo explicando cómo me sentía y ahí Frank me escribió y me dijo que me esperaba en Tailandia. Ese viaje me ayudó mucho, especialmente a entender que con mis vídeos puedo influir en mucha gente".