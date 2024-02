Arguiñano recuerda en 'El Hormiguero' el día que conoció a su mujer: "Con ella me tocó la lotería"

El Hormiguero recibió este jueves la visita de Karlos Arguiñano, que le presentó a Pablo Motos su nuevo libro repleto de recetas, Cocina 10 con Karlos Arguiñano.

Tras hablar de algunas curiosidades de la obra, el cocinero quiso recordar en el programa de Antena 3 el momento en el que conoció a su mujer, Luisi, María Luisa Ameztoy Alfaro, con la que lleva casado desde 1971.

"Yo no soy de comprar lotería, pero el día que conocí a mi mujer me tocó el gordo. El amor es cuestión de suerte, pero fijándote. Ella estaba por otro, pero él estaba lerdo", recordó el vasco.

Pablo Motos y Karlos Arguiñano, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Fue en una discoteca, yo la había visto en la pescadería ya y cuando la encontré ahí, le dije que si bailaba, me dijo que sí, pero después se fue, volví hasta tres veces para bailar con ella, luego me enteré de que estaba esperando a otro, pero no venía, así que llegó quién tuvo que llegar", añadió.

Arguiñano y su mujer han tenido siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba, Amaia y María; y son abuelos de 13 nietos, por lo que Motos le preguntó: "¿Cuánta gente os juntáis en casa un fin de semana?".

"Fácilmente, 18. En mi casa es Navidad todos los domingos. Tampoco preparo todo yo solo, hasta mis nietos con seis u ocho años me ayudan con las croquetas, por ejemplo, y son niños que luego comen de todo porque te ayudan", explicó el cocinero.

Además, Arguiñano admitió, que pese a gustarle mucho preparar platos sanos en su programa, "a mis nietos les compro chuches todos los domingos porque sé que entre semana no comen".

Por último, el presentador le preguntó al cocinero si, para su cerebro, era más importante la inteligencia o la fuerza de voluntad. "La fuerza de voluntad es muy importante, si tú te empeñas lo aprendes", respondió Arguiñano.

"Hay que ser constante con las cosas, si quieres algo, hay que dedicarle tiempo y ser humilde porque cruciales somos todos, yo a todo el mundo le doy el mismo trato, les hablo igual a mis animalitos que a directores generales", concluyó.