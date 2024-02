La confesión de Arguiñano a Pablo Motos: "Me gusta prepararme el desayuno en pelotas, me da libertad"

Karlos Arguiñano fue el último invitado de la semana en El Hormiguero. El cocinero acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo libro, Cocina 10 con Karlos Arguiñano.

"Esta es mi vida, es a lo que me dedico desde que tengo 17 años, todos mis libros son buenos, pero este, es la repera. La gente que tiene este libro en casa está salvada", señaló el invitado.

También destacó que la obra, compuesta por 598 recetas y escrita junto a su hijo Joseba y su hermana Eva, "vale poco dinero para todo lo que tiene dentro".

Entre risas, Pablo Motos quiso recordar con su invitado que el 28 de diciembre del año pasado, el día de los inocentes, una broma se le fue de las manos al vasco.

"En mi programa hablé de un centro de inteligencia artificial que quería hacer un estudio de mi cerebro de modo que en unos años la gente pudiera cocinar pensando como yo. Era el día de los inocentes, pero la gente se lo creyó", aseguró el cocinero.

"¿Qué haces por la mañana para estar de buen humor?", le preguntó el conductor del programa de Antena 3: "Desayunar y tiro de sartén, que a mí lo del cafecito me parece de estudiante", señaló Arguiñano.

Pero el cocinero tenía una sorpresa preparada para el valenciano y sus espectadores. "Me preparo un huevo con cabeza de jabalí, una cebollita fritita… no me cuesta nada y lo hago en pelotas, te da libertad, es muy íntimo. Y desayuno así, pero cuando estoy solo", concluyó.