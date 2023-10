Jaime Ostos, el hijo de Jacobo Ostos, ha visitado Y ahora Sonsoles para abordar el conflicto de su familia a causa de la herencia del torero, fallecido hace ya dos años. Y para ello también ha tenido que contradecir a Pilar Vidal.

Desde un primer momento, el hijo del diestro se ha mostrado apenado por la forma en la que se está "mancillando la imagen" de quien fue un gran profesional y padre.

Por esta línea, ha señalado que ya no tiene ninguna relación con sus hermanos, a causa de los intereses por la herencia. "Con el dinero se quitan las caretas de la gente", ha defendido.

"Ha sido mi madre la que ha intentado arreglar la familia, y no se le da el crédito ", ha insistido. Además, Ostos ha explicado que María Ángeles Grajal se encuentra apenada "por cosas que se han dicho que no son verdad".

Así, el invitado ha señalado que el funeral de su padre en Colombia tuvo que seguir la rapidez que pedía el protocolo COVID, pero su hermano "no viene a Bogotá ni a los homenajes de España".

En cuanto a las cenizas del diestro, Jacobo Ostos ha explicado que se dividieron a partes iguales y, después de dar las facilidades para entregárselas a los hermanos, no volvieron a casa hasta julio.

Por otro lado, Jacobo Ostos ha asegurado que su madre consta como viuda de Jaime Ostos, tema que le ha señalado a Pilar Vidal por "cometer injurias y calumnias" al publicar lo contrario. También le ha comentado a la periodista que va a tomar acciones legales.

"He traído el libro de familia y el certificado de viudedad de mi madre", ha justificado. Además, ha añadido que, tal y como demuestran los documentos, su madre "tiene derecho a la pensión de viudedad".

"No has dado pie con bola", le ha asegurado a Vidal. "El problema es que no has puesto en boca de mis hermanos lo que has dicho", le ha señalado también. Además, Jacobo le ha instado a la colaboradora a que se retracte en otro artículo, algo que la periodista ha dicho que hará cuando demuestre sus datos.

"La demandada te llegará y harás lo que tengas que hacer", le ha señalado el invitado. Por esta misma línea, le ha expresado: "Es lamentable en este país que una periodista diga semejantes barbaridades en un medio siendo mentira, porque hace daño a las personas, y no se puede permitir. Por eso serás demandada por las calumnias e injurias".

'Y ahora Sonsoles' habla con María Ángeles Grajal

Y ahora Sonsoles ha hablado también con María Ángeles Grajal, quien se ha mostrado muy triste por todo lo que está ocurriendo: "Me he llevado un fin de semana llorando por las esquinas del daño que se me está haciendo".

"Jacobo lleva todos los papeles. Nos casamos en agosto de 1992 por segunda vez en El Escorial. Y eso es lo que una persona ignorante o que quiere hacer daño no va a la fuente a enterarse", ha manifestado la viuda de Jaime Ostos.