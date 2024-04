Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, estalla en directo tras filtrarse su declaración ante el juez: "Me siento indefensa"

El pasado viernes, el programa de Telecinco ¡De viernes! emitió íntegramente la declaración ante el juez de María del Monte e Inmaculada Casal. En ella se podía apreciar el desgarrador relato de la artista y su mujer, que, horas después, estalló en directo por este hecho.

Visiblemente enfadada, la periodista estalló en Canal Sur, donde afirmó que le "han robado también" parte de su intimidad con la emisión de la declaración.

La periodista considera que se han vulnerado sus derechos por completo. "No era una audiencia pública, fue una declaración a puerta cerrada. Nosotros dijimos que de este tema solo hablaríamos en los juzgados. Pero resulta que lo que hablo en los juzgados lo sabe todo España", comenzaba, muy cabreada.

Tras asegurar el enorme daño hecho tanto a ella como a su familia, dijo: "Me indigna porque creo que no es justo. Se están traspasando ciertos límites. Yo no pido nada, pero al menos que se respeten los derechos básicos", sentenció Inmaculada.

Además, dijo sentirse "indefensa" tras la publicación de "algo tan íntimo", ya que muchos datos emitidos de lo que se dijo en el juzgado ni siquiera los conocían sus familiares. "Yo quiero ser tan justa y objetiva que no me gusta hablar de este tema", señaló.

Para zanjar el tema, indicó: "Que nos dejen en paz. Si no hemos vendido nada, y nos han ofrecido mucho dinero por contar lo que se enseñó el otro día gratuitamente, ¿por qué se tiene que lucrar alguien con algo que no informa?, que solo es morbo. Esos detalles tan escabrosos, solo son morbo".