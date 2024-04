Las declaraciones de María del Monte e Inmaculada Casal sobre el robo: "Estaba presa del pánico, creí que me iba a dar algo"

El programa ¡De viernes!, en Telecinco, centró su temática en torno al caso 'Antonio Tejado', como se declaró al robo que sufrieron María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal en su vivienda en Sevilla en agosto de 2023.

"Me despertaron los gritos de Inmaculada diciendo '¡fuera, fuera!", aseguraba la cantante. "Un encapuchado me cogió de los hombros, me puso en la cama boca abajo, atándome las manos con el cable del iPhone", explicaba, por otro lado, Inmaculada.

Del Monte explicó que distinguieron entre cuatro y cinco personas. "A Inmaculada la amenazaron varias veces, cuando estaba en absoluta indefensión", relataba con voz temblorosa. "Yo tenía miedo, estaba presa del pánico... creí que me iba a dar algo", declaró entre lágrimas.

"Me preguntaron por una caja fuerte", contó Inmaculada. Además, explicó cómo los ladrones confundieron la ansiada caja: "Entraron en el cuarto y creyeron verla, pero María les dijo que era un minibar. La verdadera caja fuerte estaba en el vestidor".

Finalmente, los encapuchados lograron la caja fuerte y amenazaron a María del Monte e Inmaculada con hacer daño a la hija de esta última. "Me dijo que si no abría la caja en tres minutos, se llevaban a la niña y la mataban", recordaban ambas en sus declaraciones individuales.

Finalmente, Inmaculada especificó sus sospechas de que los ladrones conocían la casa. "No registraron ni manipularon la casa", explicó. "Sabían las dimensiones de la caja fuerte y las personas que había dentro de la casa", añadió. Por su parte, la cantante añadió un curioso dato: "Dejé un sobre con 1.500 euros en la casa, y cuando se fueron el sobre no se había movido".