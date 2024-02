Inés Hernand se emociona al mandar su último mensaje en una situación ficticia: "Ojalá no tener que despedirme de nadie"

Inés Hernand y Félix Gómez se enfrentaron a una de las aventuras más especiales que Jesús Calleja ha preparado en su Planeta Calleja. El montañista llevó el nombre de su programa al otro extremo, retando a sus invitados a simular que están en Marte durante cinco días (reales).

Realmente, el actor y la comunicadora pasaron los cinco días en la base análoga del planeta rojo localizada en una cueva de Cantabria, donde la experiencia les pareció muy real. "Me aferro a que sé que voy a irme de aquí, si no, no aguantaría", explicó Inés.

Calleja les presentó varias situaciones y misiones, que fueron completando exitosamente. Sin embargo, la última fue la más emotiva: "La nave ha sufrido un percance y pasaréis dos años más aquí, pero podéis mandar un mensaje a quien queráis".

Inés recordó a sus mejores amigos y allegados, como a su mejor amiga, la Youtuber Andrea Compton: "Son personas muy maravillosas que están en el corazón". "Yo lo pasaría muy mal, no querría despedirme de ellos porque les quiero mucho", explicó entre lágrimas.

"Me da mucha pena despedirme de la gente, ojalá nuca tener que despedirme de nadie", explicó en el vídeo, donde se quedó un rato pensando y reflexionando. Finalmente, compartió estas inquietudes con su compañero de "nave".