La graciosa broma de Ion Aramendi a los finalistas de 'GH Dúo': "¡Sácame de aquí!"

Ion Aramendi tiene un don para la improvisación, y así lo volvió a demostrar durante la noche del lunes en el especial de GH Dúo, a tres días de la final del reality. En la edición, los lunes no había emisión, por lo que los concursantes no lo esperaban y por eso estaban en pijama.

Asraf Beno se lavaba la cara, mientras que Manuel se limpiaba los dientes. Los cuatro finalistas estaban en pijama. "¿Qué haces ahí Ion?", preguntó Asraf al ver al presentador en la pantalla de la cocina mientras bailaba.

"¿Tú sabes si es lunes o martes?", preguntaba Aramendi intentando desorientar al marido de Isa Pantoja. "Necesito tu ayuda, ¡sácame de aquí!", le pidió, aunque era broma. "Parece que estoy en un sueño, que estoy loco", reflexionó el modelo, desatando la risa entre el público.

Aramendi hizo lo mismo con Manuel, cuya reacción no pudo ser más divertida. El presentador le asustó apareciendo en la pantalla del baño. "¡Quillo, cojones, que me has asustado!", gritó el gaditano. "¿Hoy no es domingo?", le preguntó Ion.

El susto que se ha metido Manuel 😅 Así empiezan muchas pelis de miedo — February 26, 2024

"Domingo fue ayer, cojones", volvió a responder espontáneamente Manuel. Finalmente, todos los concursantes aparecieron en el baño y Aramendi les explicó que había un programa especial: "Tenéis dos minutos para arreglaros".