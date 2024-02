Mayka, sobre su relación con Lucía y Manuel en 'GH Dúo': "Siempre he intentado mediar"

Mayka fue la última concursante finalista expulsada de GH Dúo por sorpresa durante la noche del domingo. La joven no se lo esperaba, dado que usualmente las expulsiones son los jueves, pero en la recta final del programa todo podía cambiar.

Fue el lunes por la noche, con Ion Aramendi, cuando pudo hablar en plató por primera vez: "Estoy haciéndome a la idea y poniéndome al día". Además, aseguró que entre Lucía y Manuel, sus dos apoyos fundamentales de la casa, sería la gaditana la que sufriría más su pérdida.

"Lucía es más sentimental", explicó la granadina. El presentador hizo un pequeño apunte: "Manuel estaba muy afectado anoche". Minutos más tarde, la conversación volvió a centrarse en el 'trío de las tentaciones'.

Hemos resuelto el misterio, las planchas se han quedado en Guadalix#GHDúoEspecialCampaña pic.twitter.com/NB6IXSLoz1 — Gran Hermano (@ghoficial) February 26, 2024

Carmen Alcayde criticó el concurso de Mayka: "Creo que has sido tu peor defensora por decir que eras la menos importante de los tres". La aludida no dudó en explicarse. "Han sido ellos los que se han pasado el programa diciéndomelo", señaló a Finito, Keroseno e Ivana Icardi.

Por su parte, Belén Ro, tras felicitar a Mayka por su concurso, también apuntó un fallo: "Nunca has cuestionado la relación entre Manuel y Lucía". "¿Por qué me tengo que posicionar?", respondió Mayka. "Siempre he intentado mediar, y he visto lo bueno y lo malo de cada uno", añadió.