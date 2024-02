El emotivo alegato de Isa Pantoja en 'GH Dúo' saca las lágrimas a Asraf Beno

La participación de Asraf Beno en la segunda edición GH Dúo ha dado mucho de qué hablar y no solo por su comportamiento durante el reality, sino también por el devenir de su relación con Isa Pantoja, con la que, según ella misma dejaba caer en su visita a la casa de Guadalix, podría convertirse en padre en el futuro.

Sin embargo, poniendo la mirada en el momento actual, lo que está claro es que la hija de Isabel Pantoja está muy orgullosa del concurso que ha hecho su marido, el cual se ha ganado su hueco en la final del reality de Telecinco.

"Asraf es el reflejo perfecto de una persona que ha tenido sus discusiones en la casa enfrentándose a personas con aparentemente más apoyo, para luego poder convivir en el presente y olvidar los malos rollos. Puede decir lo que piensa sin chillar, sin faltar… y es justo lo que creo que se está viendo y valorando en este edición de GH", explicaba la hermana de Kiko Rivera hace unos días en sus redes sociales sobre el que considera un "buen compañero y digno ganador".

En un tono similar, Isa Pantoja ha emitido este domingo, desde plató, un alegato a favor de su marido. "Para mí, tiene que ganar Asraf porque siempre ha dicho lo que ha tenido que decir cuando lo ha considerado y ha escuchado a sus compañeros se haya llevado mal o no con ellos", ha señalado, poniendo en valor que "no ha necesitado reírse de nadie" para mantenerse en la casa de Guadalix. "Eso es justamente lo que está premiando el programa esta vez. Es algo que me gusta y me hace sentirme muy orgullosa por lo que significa, en general", ha explicado.

Tras esto, la televisiva se ha dirigido directamente a Asraf, quien no podía evitar que se le cayesen las lágrimas: "Creo que todo el mundo que entra en Gran Hermano no lo hace para ser ejemplo de nada, pero tú puedes ser un ejemplo de convivencia y de compañerismo y, por eso justamente, estás hoy en la final. Tienes todo mi apoyo, ya lo sabes. Tienes esas cualidades que es ser un gran hermano. Te quiero".

Ante estas bonitas palabras, Asraf, visiblemente emocionado, no ha dudado en darle las gracias a su "cari". "Te amo, ya queda poco. Te amo y te quiero. Gracias por esas palabras tan bonitas. Que tengo muchas ganas de verte, de abrazarte, de estar todo el día contigo y besarte. ¡Te amo!", le ha gritado a los cuatros vientos el modelo, quien intentará con todas sus fuerzas alzarse con el premio de GH Dúo.