El reportero Kike Calleja, nuevo confirmado como concursante de 'Supervivientes'

El periodista y reportero de Mediaset Kike Calleja ha sido confirmado como nuevo concursante de Supervivientes 2024, el reality de supervivencia de Telecinco, que llegará el próximo 7 de marzo.

Kike Calleja es uno de los colaboradores más veteranos del desaparecido Sálvame, y actualmente trabaja como colaborador en Vamos a ver y Fiesta.

"Mi amistad con muchos famosos, pero, sobre todo, con la familia Campos, me ha hecho protagonizar diferentes portadas de revistas. Combinarlo con mi profesión no ha sido fácil, pero lo he conseguido. Sé lo que es guerra y soy muy buen guerrero", decía Calleja.

"Tengo dos sueños en la vida: ser padre y ganar Supervivientes", añadía el periodista en su alegato previo, publicado por la web oficial del concurso.

El reportero tuvo en el pasado un romance con la propia Terelu Campos, con la que además llevó a cabo proyectos compartidos, como el libro biográfico Terelu frente al espejo.

Actualmente, Kike Calleja está casado con Raquel Abad, exconcursante de Gran Hermano 7. Su noviazgo se conoció en 2018 y llegaron a celebrar una boda con cerca de 200 invitados, muchos de ellos famosos del universo Mediaset.