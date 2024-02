'Así es la vida' analiza la conversación de Isa Pantoja y Asraf Beno en 'GH Dúo' sobre un posible embarazo: "Estoy a la espera"

Este martes, GH Dúo celebró San Valentín con algunas visitas del exterior a la casa de Guadalix de la Sierra, como la de Isa Pantoja, quien pudo ver a su marido, Asraf Beno.

El también exsuperviviente entró en el reality de convivencia con la duda de que su mujer pudiera estar embarazada por un retraso en su periodo. Y, aunque la hija de Isabel Pantoja aseguró que, si estaba embarazada, esperaría a que su marido saliera del concurso para contárselo, Así es la vida ha analizado un vídeo que podría confirmar que la pareja espera un bebé.

En las imágenes que ha analizado el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz aparece Albert, exconcursante de GH VIP, tocando el piano junto a la pareja, mientras esta conversa al oído.

Según ha descubierto el programa suavizando el sonido ambiente y aumentando el volumen de la conversación, Isa Pantoja podría estar dejándole caer a Asraf que está embarazada.

En el vídeo, el concursante le pregunta a su mujer: "¿Tenemos peque?". "Estoy a la espera, cari", le contesta la hija de la tonadillera. Una frase que le repite porque el participante parece no haberla entendido.

Así es la vida ha sustituido la escena, y tras emitirla los colaboradores han asegurado que "no hay dudas". "Si no hay peque tú dices que no, pero si lo hay le dices que estás a la espera delante de las cámaras. Está embarazada", ha opinado Gema Fernández.