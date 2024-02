Inés Hernand cuenta en 'Planeta Calleja' las penurias económicas por las que pasó: "Tenía que comerme las sobras de los clientes"

La presentadora Inés Hernand ha sido una de las protagonistas, junto al actor Félix Gómez, del experimento Especial Misión a Marte de Planeta Calleja, en el que ha experimentado cómo sería la vida en Marte, gracias a un entorno que recrea las condiciones en el planeta rojo.

Pero además de la convivencia, llena de retos, desafíos y dificultades, Inés Hernand mantuvo una larga charla con Jesús Calleja, donde se abrió para contar su difícil infancia y adolescencia, entre la ausencia de sus padres y las dificultades económicas.

"De niña lo pasé bien, aunque siempre he tenido particularidades. Empecé el colegio tarde, con seis años. He tenido una infancia un poco más alternativa", explicaba, pues sus padres decidieron que no empezara a ir al colegio hasta que era obligatorio por edad.

Empezó Historia del Arte, pero no la acabó, y se declaró una "periodista narcisista frustrada", por lo que se buscó experiencias: "Todas las personas de mi quinta que no teníamos pasta nos fuimos a poner pintas a un pub en Londres".

Con sus padres, ni tuvo, ni tiene demasiada relación. "Ellos tenían mucho curro y siempre estaban fuera. No los culpo por ello. Yo he crecido mucho con mi abuela. Para mí mi abuela era como mi madre", contaba la presentadora.

La relación de Inés Hernand con su madre y su padre fue empeorando hasta llegar a cero. "Los hechos un poco más fuertes fueron cuando tenía 25 años. Desde esa edad no he sabido nada más de ellos y tengo 31", revelaba.

Volviendo a su época en Londres, contaba que se fue allí con tan solo 300 euros y tuvo que compartir cama con un antiguo profesor suyo de batería, pues no tenía donde dormir. Trabajó en hostelería y allí sobrevivió pasando penurias. "Tenía que comerme los restos de la comida de los clientes. Eso me ha generado estrés", lo que le causó "ansiedad cronificada".

Siempre ha tenido también, revela, problemas por su arrolladora personalidad. "Ser así tampoco es fácil. Esto tiene un precio, hay una estructura social que no absorbe tan bien a las tías así...", hacía ver.