El incómodo momento en el que Norma Duval avergonzó a una bailarina en la presentación de 'Baila como puedas': "No, por favor, no"

RTVE presentó recientemente Baila como puedas, un concurso de baile en el que un grupo de 16 bailarines y coreógrafos se alían con uno de los 8 famosos del programa, Lydia Lozano, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Sabrina Salerno, el Maestro Joao, Álvaro Muñoz Escassi, Jaime Astrain y Colate Vallejo-Nágera, para demostrar quién es el mejor.

Durante la presentación, en el turno de preguntas, uno de los periodistas que se encontraba entre los invitados hizo notar que entre los bailarines tan sólo había lo que se suelen considerar cuerpos normativos.

"Ha llegado el momento de apostar también por la diversidad de cuerpos, ¿no? Hay chicos y chicas con cuerpos espectaculares sí. Pero, para la siguiente edición, ¿habéis pensado incluir a bailarines que estén un poco más rellenitos?", decía el periodista.

Respondía Miguel Martín, el director de Zeppelin, la productora del programa. "Yo creo que tenemos representada una gran cantidad de identidades entre los 16 concursantes y las ocho celebrities, con diferencias personales y de edad. Tenemos gente delgada y menos delgada, hay de todo. Pero claro, tenemos un número limitado de participantes. Creedme que a esta gente le hemos escogido por su talento. No hemos limitado el casting a ningún tipo de aspecto físico", aseguraba.

Ahí fue cuando Norma Duval, que es miembro del jurado del concurso, en el que también están Beatriz Luengo, Rafa Méndez y Yolanda Ramos, se levantó y se dirigió a una de las bailarinas presentes, tomándola de la mano y pidiendo que se levantar, tratando de hacer ver que había alguien menos delgado entre el elenco.

"No, Norma, por favor, no", decía Martín mientras Duval se empeñaba en hacer que la chica se levantara para ser exhibida. "Que no Norma, por favor. No, que no se levante solo una, que se levanten todos, por favor, todos en pie", decía el director tratando de paliar el incómodo momento, en el que la bailarina se veía notablemente avergonzada y que fue después arropada por sus compañeros.