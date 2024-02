Norma Duval aclara su criticado gesto con una bailarina de 'Baila como puedas': "Mi intención nunca fue herirla"

La presentación de Baila como puedas, el nuevo programa de danza de La 1, saltó a los titulares, y no solo por los concursantes famosos que participan, sino por un momento protagonizado por Norma Duval que fue tachado de incómodo. Por ello, la exvedette ha querido aclarar lo sucedido.

Fue tras la pregunta de un periodista que estaba presente, que preguntó si habían pensado en incluir a bailarines con cuerpos más diversos. Después de que Miguel Martín, director de la productora, Zeppelin, asegurara que tenían "representada una gran cantidad de identidades" entre los 16 bailarines, la actriz, que forma parte del jurado, se levantó y cogió de la mano a una de las profesionales de la danza para pedirle que se levantara y la vieran.

"No, Norma, por favor. No, que no se levante solo una, que se levanten todos, por favor, todos en pie", dijo Martín, intentando solucionar ese gesto incómodo.

Tras esta controversia, este jueves se ha pronunciado la propia Norma Duval con un comunicado en sus redes sociales. "Considero importante aclarar que lamento la lectura que se ha realizado de los hechos, ya que mi intención nunca fue ofender ni herir a ninguna persona", ha comenzado destacando en Instagram.

"Mi voluntad al acercarme a los concursantes fue pedirles uno a uno que se levantaran, ya que quería que nos centráramos en las personas que teníamos delante y que representan también un abanico de diversidad", ha añadido en sus stories. "Mi deseo es que tengan una oportunidad y que esto no les afectara en su rendimiento".

"Agradezco profundamente que las sensibilidades hayan cambiado y que ahora la gente sea más consciente de la falta de diversidad corporal", ha defendido. "Estos debates nos enriquecen como sociedad y nos permiten seguir avanzando".

"Mi respeto hacia la danza y hacia todos los bailarines es absoluto. Siento que se haya interpretado de otra manera", ha lamentado Norma Duval. "Estoy muy feliz de formar parte de un programa como Baila como puedas".