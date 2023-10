"Huele a vacas": Marta Flich da explicaciones en 'GH VIP 8' por el comentario de Marta Castro que enfadó al Presidente de Asturias

"Huele fatal y por eso hay tantas moscas. O sea, es heavy, huele como Asturias, como a vacas". Con estas palabras, la influencer Marta Castro desataba hace unos días un aluvión de críticas en redes sociales que ha situado a la octava edición de GH VIP en el punto de mira.

Tal fue el revuelo que se formó tras este controvertido comentario que Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, no pudo pasarlo por alto y reaccionó a través de su perfil de X (Twitter): "No sé quién es esta señora y tampoco me importa lo más mínimo, pero ya le gustaría a ella saber realmente a qué huele Asturias, disfrutar de nuestros espacios naturales o sentir el olor de la hierba cuando llega la época de siega".

Es por ello por lo que, este jueves, Marta Flich ha interrumpido el transcurso habitual de la gala del reality para dar explicaciones acerca de las palabras de la ex de Fonsi Nieto. "Te mando un beso, gracias por ser un seguidor del programa", ha comenzado diciendo la presentadora, dirigiéndose directamente al presidente asturiano.

Sin más rodeos, Flich ha mencionado el crítico "tuit" de Barbón: "Sabemos que no te ha gustado mucho un comentario de tu paisana Marta, que dijo que Guadalix olía a vaca como su tierra, Asturias. Ella es de allí, sus abuelos".

"No creemos que lo haya dicho con mala intención", ha aclarado la presentadora, desde el plató de GH VIP 8. "Para nosotros es un orgullo trabajar en plena sierra madrileña. Vivan las vacas, viva Asturies y viva todo", ha expresado.