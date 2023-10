Críticas a Marta Castro por un comentario en 'GH VIP' sobre Asturias: "Huele como a vacas"

Si hace unos días los fans de Gran Hermano VIP se quejaban de la poca participación de Marta Castro en el programa, ahora la ex de Fonsi Nieto se encuentra en el ojo del huracán por sus nuevas declaraciones. Y es que, como algunos espectadores han asegurado, "cada vez que habla sube el pan".

De la misma manera que aseguraba que Karina y Laura Bozzo eran "demasiado mayores" para formar parte del reality, ahora su nuevo comentario va dirigido a una comunidad autónoma al completo. Todo comenzaba a raíz del mal olor que lleva un tiempo rodeando la casa de Guadalix.

Ante el problema de peses, no han sido pocos los concursantes que han comentado la situación con todo tipo de comparativas. Prueba de ello fueron las palabras de Pilar Llori quien aseguraba que el "burro de Oriana", haciendo una referencia a la sexta edición del programa, estaba en los alrededores y por eso había "tantas moscas". Aunque mucho más desafortunadas eran las palabras de la influencer.

Marta: Joder! Heavy! Huele como Asturias!!!



Marta no es que quiera el record de Nagore, Marta va a por el 100% JAJAJAJAJAJAJ#GHVIP3O pic.twitter.com/2ZIZjT5dXk — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) October 4, 2023

"Joder, o sea heavy, huele como Asturias. O sea, huele como a vacas", decía mientras abría la puerta de la terraza y el olor llegaba a ella. Una comparativa que ha estallado en redes sociales. Y es que, aunque ella misma sea asturiana, han criticado fuertemente el mensaje "fuera de lugar".

Por ello, no han sido pocos los habitantes de esta comunidad que han salido en la defensa de Asturias: "Te voy a decir una cosa, Asturias huele a tierra mojada, a vacas, a verde, a verdad y a pureza, quédate con el olor a gran ciudad y quédate allí". Aunque otros aseguran que se "gana a pulso" que la echen del programa: "No concibo que no salga expulsada con un mínimo de 90%, es que se lo gana a pulso".