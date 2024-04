Todo es mentira ha esclarecido el señalamiento del medio The Objetive contra una hostelera llamada Begoña Gómez, a la que culpaban de haberse beneficiado de dinero público. Y esta mujer terminó en la denuncia que interpuso Manos Limpias contra la mujer de Pedro Sánchez, la cual comparte nombre con dicha mujer.

El programa de Cuatro ha podido hablar este martes con la implicada, y ha aclarado su situación en directo. Al comienzo de la conexión, Risto Mejide ha querido cerciorarse de la identidad de la mujer: "En su DNI pone Begoña Gómez, ¿verdad?". Y la invitada lo ha confirmado.

La mujer, que trabaja en hostelería, ha contado que pidió una subvención "en 2020", pero se la "denegaron". El presentador le ha preguntado entonces si era "la mujer de Pedro Sánchez" para aclararlo todo, y ella lo ha negado.

"Me afecta de sorpresa y negativamente, porque estoy en todos los medios y en redes sociales. Me he enterado por redes y por gente que me ha mandado las capturas", ha explicado, ante las acusaciones.

"A mi imagen me ha afectado seguro. Si hablan de la hostelera de Cantabria, la única que hay que soy yo, entonces ahora a mis clientes no sé cómo les repercutirá, porque según dicen he cobrado unas subvenciones", ha expresado la invitada.

Por esta misma línea, Begoña Gómez ha asegurado que ningún medio se puso en contacto con ella para verificar la información: "Me he visto envuelta políticamente y hasta en el Congreso me han mencionado, pero a mí nadie me ha pedido permiso". Aunque de momento no va a emprender acciones legales, ha asegurado que "si siguen así" tomará medidas.