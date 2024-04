Pablo Motos carga contra Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': "Por aquí que no venga"

Después de la entrevista al cantante y productor Relbs B, que presentó su nuevo disco, A new star (1993), tuvo lugar la habitual tertulia de El Hormiguero, que, en esta ocasión, contaba con la presencia de Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val.

Tertulia que versaba sobre la noticia del día, la comparecencia de Pedro Sánchez para comunicar que sigue al frente del Gobierno. "A la pregunta que se hizo a sí mismo Pedro Sánchez sobre si le merecía la pena seguir gobernando, la respuesta ha sido que sí. Dice que va a gobernar con más fuerza y que va a liderar la regeneración pendiente en nuestra democracia", arrancó Pablo Motos.

El valenciano, además, se mostró muy duro con el político. Sobre todo cuando la tertulia derivó al presunto control de los medios de comunicación. "En la confusión de lo que es un bulo, que al final es un revoltijo de lo que es verdad y lo que es mentira, lo que le importará finalmente a cada uno será su ideología por encima del sentido común. La idea tan simple de cualquier cosa menos Vox, tiene más poder que todos los argumentos con sentido común que quieras discutir", aseguró, antes de una frase contundente: "Lo que me da miedo es la idea de país de Pedro Sánchez. ¿Voy a gobernar para los que están de acuerdo conmigo? ¿Y a los otros, qué? ¿Los eliminamos?", se preguntaba el valenciano.

"Lo que puede hacer es tan preocupante como intervenir la independencia de la justicia y de la prensa. Ya sé que le molestamos, pero es nuestra obligación escrutar al presidente. Por eso ha amenazado con supervisar las tertulias", señaló Amón, que fue interrumpido por Motos: "Por aquí que no venga", dijo el presentador entre risas.

"Una democracia sin oposición no es democracia. Una democracia sin alternancia de poder no es democracia. Un partido no es democrático si no se somete a las críticas. Y hasta ahora todos estábamos muy tranquilos con la democracia. Es como el wifi, todo el mundo lo da por sentado mientras está, pero si se va, se va todo a la porra. Estamos jugando con la democracia. Este país ha vivido muy bien con la gente pensando de forma distinta y respetándose", remató.

Juan Del Val describió lo sucedido por la mañana como "maravilloso" y habló de la actitud del presidente hacía su partido: "Les tiene cinco días absolutamente en vilo, no se comunica con nadie, no dice nada y todo el mundo temblando", opinaba el escritor, al que le parece "un insulto" y "una falta de respeto" a sus compañeros de partido.