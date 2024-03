La hija de Ana Orantes, en 'Y ahora Sonsoles': "Mi madre tuvo que luchar contra todo el sistema"

Ana Orantes se volvió un icono cuando rompió su silencio y habló en público del maltrato que sufrió por parte de su exmarido, José Parejo. Pero, 13 años después de contarlo, él la asesinó.

Este caso cambió la opinión pública, y la mujer sigue siendo recordada cada Día Internacional de la Mujer. Su hija, Raquel Orantes, ha visitado Y ahora Sonsoles para recordar la historia de su madre.

"Nunca sabremos si hoy mi madre estaría viva a día de hoy, pero lo intentó, lo que pasa es que luchaba contra todo un sistema, contra una sociedad que miraba hacia otro lado y contra jueces que interpretaban las leyes", ha reivindicado la invitada del magacín de Antena 3.

"Cuando ponía una denuncia se tenía que volver a casa con su agresor", ha contado en el programa de Antena 3, asegurando que le decían a su madre que eran "cosas de matrimonio".

La mujer ha contado distintos detalles de los 40 años de maltrato que sufrió su madre, como que, pese a todas las denuncias, el juez no aceptó que Orantes se separara de su marido: "Dijo que no podía separarlos porque no podía ver a un hombre llorando tanto por su mujer y le negó el derecho".

Después de conseguirlo, tuvo que seguir conviviendo con él, pues no existían apenas medidas para protegerla, y la "mayoría de las denuncias las tenía que retirar".

Sobre la violencia de género en el presente, Raquel se ha mostrado "positiva": "Tenemos una ley y podemos aplicarla. Hay que seguir avanzando, porque todavía queda mucho por educar a la sociedad. Estamos en el camino, pero mi madre no tuvo esa oportunidad".

Raquel también ha contado que a su madre se la cuestionó mucho por no abandonar su casa. "Hemos avanzado, pero todavía hay quien sigue pensando que la violencia no tiene género, y pro supuesto que la tiene", ha expresado.