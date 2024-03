Mujeres critican una lona en Madrid que publicita una página web de 'sugardaddies': "Es prostitución encubierta"

Varias mujeres que acuden este viernes en Madrid a las marchas por el Día Internacional de la Mujer han criticado una lona publicitaria que cubre un edificio en la calle Preciados de Madrid para publicitar el sitio web mysugardaddy.com con el lema: "Empieza a creer en el amor a primera VI$A".

Varias de estas mujeres han trasladado su malestar por el hecho de que esta publicidad aparezca precisamente este viernes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en el centro de la capital por donde pasan gran parte de las marchas o las manifestantes para acudir a ellas.

"Me he sentido totalmente indignada, precisamente por esto nos manifestamos. Esto me resulta ofensivo, se trata de prostitución encubierta", ha lamentado una de las denunciantes.

Un sugardaddy es un hombre maduro con altos ingresos que entrega dinero a cambio de compañía y relaciones sexuales con una mujer joven y suele comportar una considerable diferencia de edad y de estatus económico. El sitio web en cuestión es una plataforma desarrollada en Alemania, aunque de carácter internacional.

Google prohibió en septiembre de 2021 este tipo de apps en su tienda Play Store.