Sandra Barneda se pronuncia sobre el 8M: "Hay que quitarse hábitos antiguos y generar nuevos"

El equipo de Así es la vida le ha preguntado a Sandra Barneda su opinión sobre el Día Internacional de la mujer, y la presentadora se ha mostrado reivindicativa al describir lo que se debe lograr todavía para alcanzar la igualdad.

"Urgentes son todas las desigualdades que siguen existiendo. Lo que nos queda es integrarnos como sociedad, que no se vea como una rivalidad entre los sexos, sino que se vea el Día Internacional de la Mujer como un día en el que nos unamos todos, porque la sociedad tiene que ser cada día más igualitaria y mejor", ha lanzado la periodista.

En cuanto a cómo conmemora este día, la presentadora de Telecinco ha contado: "Sintiéndome amparada por una sociedad española que cada día avanza un poquito más hacia la igualdad, celebrándolo e intentando reivindicar esos derechos que sin esas mujeres que reivindicaron cuando no existía la igualdad de hoy no estaríamos hoy así".

El equipo del programa de Telecinco también le ha preguntado a Barneda si cree que ha disminuido el machismo en los últimos años, y la presentadora ha expresado: "Llevamos tantos años con tanta herencia histórica que es complicado. Tenemos que seguir ahondando en la educación, y no dejar pasar esos pequeños detalles y expresándolos, no silenciándonos cuando algo nos sienta mal".

"Hay que quitarse hábitos antiguos y generar hábitos nuevos. Eso cuesta, porque te rebelas: 'Es que ya no puedo ponerte la silla aunque sea elegante. Pues depende del contexto, si estoy en uno laboral no me apetece que me trates de manera distinta", ha reivindicado Barneda.

"Es un día histórico, en el que yo estoy celebrando que en 1910, en Copenhague decidieron hacerlo internacional, y yo doy gracias a todas las mujeres que lucharon y sigan luchando para que tanto hombres como mujeres sigan luchando para poder vivir en una sociedad mucho más igualitaria", ha lanzado.

Barneda ha asegurado que el 8M es necesario: "Solo me parece que se plantea con el Día Internacional de la Mujer y con el Día del Orgullo Gay, y creo que son las mismas personas las que se lo plantean".