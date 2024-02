A raíz de la detención de 'Los Petazetaz', dos tiktokers acusados de agredir sexualmente presuntamente a diversas chicas (algunas menores de edad), han sido muchos los testimonios que se han pronunciado sobre los influencers.

La propia denunciante y una amiga de los detenidos hablaron este martes en TardeAR, y este miércoles ha sido el turno de pronunciarse de una presunta víctima, quien ha relatado lo que le ocurrió bajo los efectos de las drogas.

La joven, que ha mantenido su anonimato y ha hablado bajo el nombre ficticio de Marta, ha relatado que los conoció a través de una amiga, y fueron a casa de ambos antes de salir de fiesta. "Bebimos antes de salir", ha detallado.

"Al día siguiente, que volvimos a quedar con ellos para quedar a una discoteca juntos, nos ofrecieron toda clase de drogas. Mi amiga y yo consumimos y nos insistieron muchísimo en seguir consumiendo", ha relatado Marta.

De esta forma, uno de los tiktokers continúo con su modus operandi: "Fue muy insistente en tener relaciones conmigo, pero le dije que no. Después me ofreció drogas y las tomé, y cuando llegamos a su casa seguimos consumiendo y acabé teniendo relaciones con él".

Sobre lo que ocurrió, la víctima ha explicado: "Lo tengo bastante borroso, porque consumimos mucho alcohol y drogas". "Yo no era menor de edad, tenía 20", ha expresado.

No obstante, ha manifestado que "le ha dado un asco terrible" enterarse de que 'Los Petazetaz' han agredido sexualmente a menores de edad. "Me percaté de que lo que a mí me pasó era mucho más fuerte de lo que pensé en aquel momento", ha explicado.

Marta ha explicado en TardeAR que no lo ha denunciado todavía: "Estoy pensando en hacerlo, pero todavía no lo tengo muy claro". Por su parte, Ana Rosa Quintana la ha instado a denunciarlo: "Es importante quitar de en medio a estos tipos, que son peligrosos".