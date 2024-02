La Policía Nacional detuvo el pasado mes de enero en Madrid a los tiktokers 'Los Petazetaz', dos jóvenes que han sido acusados de ser los presuntos autores de las agresiones sexuales sufridas por, al menos, cuatro chicas menores de edad.

Los dos influencers presuntamente drogaban a las menores para anular su voluntad, y a estas chicas las captaban gracias a su popularidad en redes sociales, según han confirmado fuentes policiales a 20minutos.

Este martes, TardeAR ha podido hablar con la persona que acudió a la Policía para denunciar a los presuntos agresores, y ha mantenido su anonimato dando su testimonio en el programa de Telecinco.

La joven, a la que el espacio ha llamado María, ha relatado: "Yo le conozco [a uno de los denunciados] por amigos en común de hace como unos cinco o seis años. Me voy a vivir con él porque yo necesitaba una habitación. Al final me fui con mi pareja a esa habitación para vivir".

"Había muchas drogas en esa casa, y vi que subían muchas chicas", ha asegurado la denunciante. De la misma forma, ha explicado que ella fue víctima de un robo: "Cuando yo me mudé de esa casa, este chico me robó". Como la joven lo hizo público, recibió muchas respuestas de otras chicas: "Me empezaron a hablar niñas diciéndome cómo era esa persona".

"Me contaron todo: que las habían agredido, que les habían echado el 'chorris' (GHB)... Un líquido que te lo echan y 'te vas'. Y te puedes quedar inconsciente, te pueden robar, abusar de ti y no te enteras", ha detallado para TardeAR.

En cuanto al domicilio de 'Los Petazetaz', la denunciante ha detallado: "Tenían cinco cámaras de seguridad: una enfocaba a la cama, pero esa estaba tapada. Y luego había otra visible en el armario, arriba".

María también ha hablado del modus operandi de los tiktokers: "Se drogaban y hacían directos. Y ahí intentaban ligar con alguna... Y muchas eran menores, claro". Además, la denunciante ha asegurado que ha recibido amenazas por parte de uno de los influencers.

Una amiga de 'Los Petazetaz', testigo

Para TardeAR también ha hablado una amiga de 'Los Petazetaz', quien ha asegurado que los detenidos les mostraban imágenes de las agresiones a su entorno: "A gente que los rodeaba les habían enseñado vídeos agrediendo sexualmente a varias niñas cuando estaban bajo la influencia de drogas".

"Uno de los vídeos que vi que más me dejó en shock fue uno de una niña que estaba sentada en el suelo y se veía que estaba en muy mal estado, mientras él la agredía y ella no podía hacer nada", ha explicado, siendo testigo directo de las imágenes.

"Nos llegaron muchos rumores de que estaban agrediendo sexualmente a niñas. A través de las redes sociales, las que potenciaban para conocer a chicas", ha explicado la joven, también guardando el anonimato.

"La novia de Hernán, que sigue estando con ella, en ese momento era menor y también me contó que él la drogaba y abusaba de ella sexualmente", ha relatado para el programa de Telecinco.

Además, ha corroborado que tenían muchas cámaras en sus casas. En cuanto a la conducta de los detenidos, "siempre estaban buscando chicas y ligando".