Gustavo asegura que ha bloqueado a Carmen Borrego en su teléfono: "Me sentí ofendido cuando me desdijo en directo"

Gustavo ha entrado en directo en TardeAR para dar su versión de la disputa que ha tenido con Carmen Borrego. Y es que el viernes, después de que ella le desmintiera en directo asegurando que se encontraba serena y no sufriendo ante la situación con su hijo, José María Almoguera, el chófer de María Teresa se ofendió.

Así, el exconcursante de GH VIP ha confirmado: "Es verdad que la he bloqueado. El viernes me fastidió lo que dijo. No recuerdo que me dijera que estaba serena, lo que dije es que estaba dolida, que es verdad". "Lo dijo en directo, me sentí ofendido y la bloqueé", ha detallado.

"Para mí sí es grave porque me desdijo en directo y sumado a unas cosillas que tenemos ahí, pues ya decidí bloquearla", ha expresado en el programa presentado por Ana Rosa Quintana.

Además, Gustavo ha contestado a lo que Borrego ha dicho en Así es la vida este lunes, sobre que, aunque ella no tiene problema en que el chófer participe en televisión, lo hace a costa de su madre: "Yo fui a Gran Hermano gracias a Teresa Campos, y me sentía muy orgulloso. Lo que dice de que ella ha ido a Supervivientes por ser Carmen Borrego... Por ser Carmen Borrego y también hija de María Teresa".

"Yo no me estoy aprovechando de Carmen. Me llamáis para ser colaborador [...] aprovecho la oportunidad y no es ninguna deshonra", se ha defendido. Además, el chófer ha insistido en que nunca ha dicho nada malo de la familia Campos: "Solo he dicho cosas buenas de la familia, a la que le estoy agradecido".

En cuanto a los mensajes que le envió a Borrego antes de bloquearla, Gustavo no ha querido detallar el contenido, pero ha explicado que son "de disputas" que tiene con ella.

"No tengo ningún problema con Carmen. Simplemente me ha sentado mal lo que ha hecho y estoy dolido", ha asegurado el chófer. "Es verdad que está serena y fuerte, pero a mí me extraña", ha dejado caer el excocnursante de GH VIP.