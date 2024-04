Lo que parecía un reencuentro el pasado viernes para limar asperezas entre Gustavo, quien fue el chófer de María Teresa Campos, y Carmen Borrego, parece que no ha acabado de la mejor de las maneras.

Y es que el exconcursante de GH VIP, tras quedar con la hermana de Terelu después de meses sin verse, visitó TardeAR, y contó, con el permiso de Borrego, cómo se encontraba ella respecto a la exclusiva que concedió José María Almoguera para la revista Semana.

Gustavo contó en el programa presentado por Ana Rosa Quintana que Carmen Borrego le había expresado que seguía dolida y sufriendo pero, en mitad de la emisión, la exsuperviviente le escribió a la colaboradora Leticia Requejo para rectificar las palabras del chófer, insistiendo en que le había dicho que estaba "serena".

Este lunes, Borrego ha explicado en Así es la vida que, tras la visita de Gustavo a TardeAR, le pidió explicaciones sobre por qué no había sido del todo sincero. Y la respuesta del exconcursante de GH VP fue bloquearla de Whasapp, según ha señalado el programa presentado por Sandra Barneda.

"Ahora si te bloquean sigue saliendo la foto, así que... Si me ha bloqueado es su problema, no el mío", ha expresado Borrego en Así es la vida, insistiendo en que el acto le habría dolido si ella hubiese hecho algo mal.

La colaboradora ha dejado claro que no ocurrió nada grave entre ambos. "Lo único que yo puedo tener claro es lo que digo y lo que no digo. Entonces, en un problema familiar en el que yo estoy absolutamente contenida y serena, no me parece que sea momento de incendiar por parte de nadie", ha lanzado.

Así, Borrego ha insistido: "Solo voy a ser responsable de lo que yo digo, no de lo que diga nadie". "Yo sabía que él se iba a sentar [en TardeAR], y le dije que dijera que 'estoy serena'", ha señalado, haciendo referencia de esta forma a que no se cumplió su petición.

"Que cada uno haga lo que quiera, pero sin mentir. Yo mi conciencia la tengo muy tranquila", ha manifestado Carmen Borrego, quien también ha asegurado que no tiene "ningún miedo" de lo que Gustavo pueda contar.