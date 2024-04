El caso de José, un hombre residente en Valencia ha llegado a oídos de Espejo Público que, este martes, se ha trasladado a la costa mediterránea para conocer de primera mano lo ocurrido con su vivienda.

José alquiló su vivienda a una mujer que, hace siete meses, dejó de abonar el alquiler. Dada la situación, el hombre se vio obligado a comenzar a hacer vida en su furgoneta, un vehículo que ha decidido aparcar enfrente de la casa como método de vigilancia y presión.

Durante la conexión con el matinal de Antena 3, el padre de la inquiokupa ha bajado a la calle, donde ha defendido a su hija, asegurando que el propietario de la vivienda cuenta con otro inmueble en el que podría estar viviendo, algo que José ha desmentido. Además, José ha asegurado que su sueldo no le da como para alquilar ninguna vivienda y su objetivo es recuperar la vivienda para venderla.

Tras aportar su punto de vista, muy alterado, el padre de la inquiokupa ha intentado tapar la cámara del programa: "¡Que no me grabes, que te voy a denunciar!". Ante esto, Susanna Griso ha apuntado, muy enfadada: "¡Pues no se ponga usted delante de la cámara!".

"Hemos intentado hablar con este señor que estaba tomando un café con su esposa y su hija. Nos ha dicho que no quieren hacer ninguna declaración, que está todo en manos de los abogados y que no se van a ir del piso hasta que no encuentren ninguna vivienda", ha destacado el reportero del programa.

"No se van a ir porque tienen un alquiler muy por debajo de lo que se mueve el mercado. No van a encontrar ningún alquiler más bajo porque no existe", ha apuntado José que, además, ha recibido un mensaje durante el directo en el que la compañía de la luz le informaba de que la inquiokupa debe algunos recibos y, por ello, José ha entrado a formar parte de la lista de morosos: "Hace falta un protocolo para que estas situaciones se solucionen con la mayor rapidez".