Grave incidente entre Jessica Bueno y Carmen Alcayde en 'GH VIP 8': "No te quiero ni mirar a la cara"

Después de que Jessica Bueno se encontrara con Alba Llori, hermana de Pilar Llori, que le dejó las cosas claras sobre la actitud de la modelo durante su acercamiento con Luitingo, surgió un nuevo y, esta vez, bastante grave incidente en la casa de GH VIP.

Ha sido a raíz de la unificación de las habitaciones. Carmen Alcayde y Laura Bozzo, las primeras en despertarse, comentaban delante del resto, que aparentemente dormían, los últimos acontecimientos en el concurso.

"Lo interesante es que vayan Pilar y Jessica a la sala de expulsión, han cometido errores las dos, los tres", decía la periodista hablando del posible expulsado de esta semana. Una conversación que continuó y fue aplaudida, de manera irónica, por Jessica, que se encontraba en una cama cercana.

"Estoy comentando, ¿pasa algo?", reaccionaba Alcayde al escuchar esto. Entonces, la modelo estallaba entre lágrimas: "No es bonito estar durmiendo y escuchar que están hablando de ti".

"Es menos cómodo estar durmiendo y que dos estén tonteando cuando te han dejado", reaccionó Naomi, sobre lo que Pilar ha estado viviendo en la casa.

Tras un cruce de palabras entre las dos, Jessica Bueno, muy nerviosa, estallaba como nunca: "No te quiero ni mirar a la cara, déjame en paz. Te he escuchado a ti como siempre, calentando, ¿qué hago si me duele escuchar que hablas de mí?".

Una discusión que provocaba un cisma entre el resto de concursantes. Mientras Luitingo cree que podrían haberse ido fuera de la habitación para hablar de esto. Naomi le respondía: "Vete fuera tú a tontear con la otra". Laura Bozzo y Alcayde también tuvieron un momento tenso: "Gracias por defenderme, con amigas como tú no quiero enemigos", le recriminó la periodista.

Más tarde, Bueno explicaba lo que le había pasado: "Estoy plof porque estoy cansada y saturada del tema. Tres semanas con lo mismo. He reaccionado en parte así esta mañana porque no me gusta escuchar que he hecho mal las cosas o que comenten cada acción o gesto. Siento que han hablado a mis espaldas todo este tiempo. Me he sentido juzgada. Si nos ven bien opinan si está bien o está mal. Estoy cansada", explicó.

Luego contó por qué había reaccionado así en la mañana: "Y esta mañana que estaba en la cama dormida, que es mi zona de confort, y escuché cuchicheos con mi nombre. En ese momento estás dormido y no piensas. Me levanté, aplaudí y le dije a Carmen que si sentía orgullosa de hacer estas cosas", aseguró, añadiendo que se siente "vigilada" por el resto de sus compañeros: "Todo lo que hago está mal y nadie se para a saber cómo me siento yo o Luitingo. Que cada uno haga lo que le dé la gana y me dejen en paz".