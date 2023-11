El as bajo la manga de Daniel Sancho en el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta: "Un nuevo testigo..."

Este lunes, el juez del caso de Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, fijó para el 12 de diciembre una nueva vista para que la defensa presente sus pruebas.

En la vista, que se demoró unas tres horas y se celebró a puerta cerrada, la defensa no presentó la lista de pruebas, como estaba previsto, y el juez del tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) concedió una última ampliación hasta el 12 de diciembre, cuando tanto la defensa como la fiscalía tendrán que presentarlas. Así, las fechas del juicio contra el español no se conocerán hasta que se celebre esa nueva vista.

Su defensa española, encabezada por Marcos García Montes, lucha por evitar la pena de muerte que la acusación pide para él. Estaba previsto que en esta vista se presentase la lista de pruebas para demostrar la versión de Daniel Sancho, quien sostiene que la muerte de Arrieta fue un accidente y se produjo tras una pelea en la que el médico se golpeó la cabeza y falleció.

Así, el nuevo abogado de oficio del joven, en quien su defensa española sí parece confiar, ha pedido al juez una ampliación para poder recabar nuevas pruebas que demuestren la versión de Daniel Sancho.

En TardeAR hablaron con Metapon Wuwancharen, el abogado de la familia Arrieta en Tailandia. "Todo salió bien, pero el acusado solicitó el aplazamiento porque algunas pruebas aun no están listas para presentar en el tribunal hoy", señaló.

por otro lado, Beatriz Uriarte, la abogada de la familia Arrieta en España, contaba desde el plató que está en constante contacto con los abogados tailandeses. En su opinión, hay una "realidad" y es que se está intentado "dilatar" el proceso como estrategia ya sea por una cuestión o por otra.

Sin embargo, destacaba que Sancho tiene un nuevo as bajo la manga: "Están intentado proponer un nuevo testigo que no sabemos quién es, solamente se nos ha dicho que es una persona colombiana, no tengo los datos pero vamos a ser muy incisivos para saber qué sabe esta persona y desde cuándo lo sabe".