Alba Llori le deja las cosas claras a Jessica Bueno en 'GH VIP': "Me duele la poca empatía que tienes con mi hermana"

Tras el tenso cara a cara entre Carmen Alcayde y Belén Rodríguez, llegó el turno de Jessica Bueno. La modelo se encontró con Alba Llori, hermana de Pilar Llori, que le dejó las cosas claras sobre la actitud de Jessica durante su acercamiento con Luitingo.

El encontronazo llegó momentos después de ver a Pilar muy afectada por cómo se comportaban sus dos compañeros. "Todo lo que te contó Pilar es verdad, fue Luis quien puso tu nombre en plató", le reveló Alba a Jessica sobre el motivo de la ruptura entre Luis y Pilar.

"Pilar no te tiene inquina, pero está molesta", continuó. "Como hermana, me duele mucho la poca empatía que, para mi gusto, estás teniendo", defendió así a su hermana, que minutos antes se quejaba justo de lo mismo.

Además, le recordó que la situación actual de Jessica se parecía a la de Pilar: "Ella también tenía pareja y tú le aconsejaste que tuviera cuidado. Estás cayendo en eso".

Jessica no reaccionó durante la exposición de Alba, por lo que ganó los 2.000 euros del reto para el premio. "Me da pena la tristeza con la que ha hablado", confesaba Jessica a Ion Aramendi. "Estoy en una situación difícil porque Luis es mi amigo y con Pilar nunca he sido íntima", añadió.