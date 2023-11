Jessica Bueno recibe una sorpresa en 'GH VIP' y una advertencia: "La manita relajada"

La gala de Gran Hermano VIP estuvo cargada de sorpresas para los concursantes, que recibieron a sus seres queridos individualmente. Aunque para sorpresa, la que se llevó Jessica Bueno. La modelo manifestó que necesitaba ver a su madre, y su deseo se cumplió.

Jessica fue la primera concursante en enfrentarse al 'espejo mágico', donde se proyectó una imagen de su tía dándole ánimos. "Estamos orgullosos de ti, sé fuerte y sigue siendo tú", le aseguraba su "tata".

Tras esto, abrió un 'armario mágico', donde pudo recoger ropa de sus hijos. "Los echo mucho de menos", decía llorando la modelo. Minutos después, del armario saldría su madre.

Ambas se abrazaron con mucha emoción. "Todos estamos bien, tus hijos también", le tranquilizó Loli. Jessica no pudo dejar de llorar. "No os quiero decepcionar", le repetía a su madre.

Loli aprovechó para darle una advertencia a su hija: "Pues escúchame, la manita relajada". Jessica se preocupó. "No he hecho nada", se justificaba por sus acercamientos a Luitingo. "Eso lo sé yo como que te he parido", volvió a tranquilizar Loli a su hija.