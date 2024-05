Gorka se reencuentra con su novia, Andrea, en 'Supervivientes' y hablan de matrimonio: "Soy muy tradicional"

Andrea, novia de Gorka, fue a darle una gran sorpresa a su chico a Supervivientes. El pasado domingo, en Conexión Honduras, la chica hizo su primera aparición en televisión desde el aeropuerto, rumbo a coger el avión que le llevaría hasta Honduras.

Para poder saber la sorpresa que le esperaba, Gorka tuvo que nadar desde una de las islas hasta un islote. "Es aproximadamente un kilómetro y el mar está revuelto", señalaba Laura Madrueño para darle reconocimiento al reto del chico.

Una vez allí, tuvo que elegir entre comerse una tortilla de patatas o leer una carta: "Elijo leer el pergamino". Leyendo, se emocionó. "Estamos más que orgullosos de ti. [...]Sigue siendo luchador, generoso, buena persona", leía Gorka, interrumpido por sus propias lágrimas.

Tras ello, Carlos Sobera le dijo que abriera el gran cofre que tenía a su lado. "¡Esto sí que no me lo esperaba ni de coña!", exclamó al ver a Andrea. "¡Es el mejor día de mi vida!", señaló, eufórico, dado que momentos antes se había salvado de la nominación con un 50%.

El presentador dejó a la pareja a solas, pero con un oído puesto en la conversación, que estaba siendo grabada. "Gorka ha comentado algo de que se quiere casar con ella", adelantó Sobera.

Cuando le preguntó, Gorka explicó la situación: "Le he dicho que tengo más claro que nunca que, en un futuro, me encantaría casarme con ella". Carlos se insinuó para que ocurriera la pedida, pero no fue así, dado que ella misma se negó. "Soy muy tradicional, lo haré cuando la ocasión lo merezca", se justificó.